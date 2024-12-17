擁有超過310萬高國中小師生用戶的PaGamO遊戲化學習平台，上周六（14日）舉辦全能電競賽吸引超過4,000名參賽者報名，展現數位學習的強大影響力。競賽結合金融理財、健康安全等生活議題，幫助新世代在快速發展的AI時代找到學習的方向，讓孩子們在自主學習的過程中更能勇敢探索。PaGamO企業服務暨電商事業群副總張怡婷分享，「在陪伴孩子成長的過程中，我深刻體會學習不僅是追求成績，更是培養面對挑戰的勇氣與韌性，期許PaGamO能協助孩子們鍛鍊出自信應對未來挑戰的多元能力。」

PaGamO在十周年之際推出首屆「全能電競」，以台灣數位教育第一平臺的領航者角色，呼籲師長重視學科外的關鍵素養，更引領新世代養成因應未來劇變的能力。這次競賽結合金融理財、健康安全、在地文化等跨領域素養，幫助新世代在快速變化的AI時代中找到學習方向。這場競賽不僅吸引超過四千名參賽者，還讓參與者在金融理財的主題中學會規劃未來，在健康安全中找到自我平衡，在文化學習中感受家鄉的獨特魅力。共學組冠軍隊伍分享：「參加全能電競賽，不僅學到課本外的知識，更在過程中學會解決困難、提升臨場反應，讓自信心大幅成長！這份寶貴的收穫，不僅在比賽中受用，更讓我相信自己能應對未來的挑戰。」

過去十年，PaGamO與產官學界緊密合作，舉辦多場跨領域教育電競賽事，提升學童在環保防災、反毒、藝術文化、防範詐騙等重要知識的理解，並與慈濟基金會、國泰金控、廣達文教基金會、臺南市文化資產管理處、台北市警察局等機構合作，建立學習知識庫。這些賽事不僅為孩子們提供展現學習成果、自我挑戰的舞台，更成為親子共學的橋樑，張怡婷表示，這些活動不僅是分數的競爭，更是孩子們發展多面向能力的重要旅程，進一步拓展了學習的意義。

為鼓勵孩子們在多元自主學習的路上勇敢探索，PaGamO全能電競賽獲得有共同教育理念的優秀品牌大力支持。「玉山銀行」與PaGamO合作超過六年，攜手幫助孩子從小建立正確的理財價值；「PaGamO素養學習」贊助冠軍隊伍程式小達人及英語素養學習帳號，全面助力孩子們習得未來世代關鍵能力。此外，台灣最大繁體中文電子書服務平台「Readmoo讀墨電子書」提供13.3吋mooInk Pro 2電子書平板，支持學子們的數位閱讀探索；生理用品第一品牌「凱娜」提供亞洲第一本月經立體書《跟著卵子去探險》，協助學童更好地理解生理健康知識。PaGamO將持續秉持「讓孩子拿回快樂學習的主動權」的核心理念，持續啟發孩子們的無限可能。未來，PaGamO期待能與產官學界的更多夥伴跨界合作，讓「全能電競」成為培育新世代關鍵素養的重要平台。