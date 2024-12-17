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房產大數據／房貸利率創15年新高！這縣市核貸量最慘 第四季央行政策成焦點

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

台灣房市的購屋壓力持續攀升，房貸負擔成為全民關注的焦點之一。台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，2024年第三季全台平均核貸金額達1,043萬元，平均房貸利率升至2.23%，雙雙創下15年新高。六都中，台北市的房貸壓力更是突破天際，平均核貸金額達1,832萬元，為首次衝破1,800萬大關；而全國第三季核貸總數僅60,908件，比上一季減少4235件，顯示購屋交易與核貸腳步放緩。

房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察近一周內（2024/12/09~2024/12/15）對「房貸利率」的討論，「央行、信用、房價、寬限期、成數」等成為熱門關鍵字，網友紛紛表示：「真的假的，現在房貸利率這麼高喔」、「現在貸款難成這樣風險就變得太高了」、「好消息就是沒有一堆炒房仔跟你搶房子啊」、「還好啦，能背的根本不在乎這點錢」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，第三季房貸資料反映的是5至8月的市場熱度，新青安貸款等政策在當時推升買氣，帶動房價和核貸金額齊揚。然而，隨著銀行內控及央行祭出限貸管制，不少銀行透過提高利率、收緊貸款門檻進行總量管控，導致核貸件數減少，整體呈現「價增量減」趨勢。

六都核貸件全數下滑　專家點出央行會議2大焦點

六都房市的核貸量在第三季全面量縮，雙北與台南核貸件數減少約500至800件，高雄則減少約2,000件，以7,990件的總核貸量成為六都中衰退最明顯的城市，顯示政策影響逐步顯現。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，央行自6月實施第6波選擇性信用管制，也就是俗稱限貸令，調降六都及新竹縣市自然人第2戶購屋貸款，最高成數上限為6成並無寬限期，貸款額度限縮，對於雙北這類高房價、高貸款額度需求的地區有較大衝擊。

而南二都的房市雖受產業發展支撐，投資買氣仍因第2戶限貸政策而有所收縮，投資買盤的資金槓桿操作進一步受限。李家妮表示，高雄今年迎來大規模的預售交屋潮，第二季房貸核貸量高達9,994件，創下近15年新高峰。不過，第三季受高基期與限貸令影響，高雄房貸核貸量明顯回落。

張旭嵐分析，儘管第四季是傳統購屋旺季，但政策效應導致房市持續降溫，呈現「旺季不旺」的狀況。另一方面，建商已透露放緩預售推案的訊息，明年初房市可能持續朝理性、自用需求發展。

今年前三季，央行接連升息、推動選擇性信用管制，本週四（19日）也將召開第四季理監事會議，外界關注其是否會因國內通膨、川普上任後對全球經貿影響等不確定因素而調整政策。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，本次會議的關鍵在於利率政策是否調整，以及是否推出進一步的打房措施，但目前多數預測認為央行可能維持政策現狀。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月09日至2024年12月15日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『房貸利率』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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房產 網路溫度計 限貸

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