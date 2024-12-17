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AI 助攻 永豐金證券數位成績亮眼

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券大戶投APP個股AI輿情功能使用破300萬次，由永豐金控數位科技處處長張天豪(左三)，以及永豐金證券數位金融處處長蘇威嘉(右四)領軍研發。永豐金證券提供
永豐金證券大戶投APP個股AI輿情功能使用破300萬次，由永豐金控數位科技處處長張天豪(左三)，以及永豐金證券數位金融處處長蘇威嘉(右四)領軍研發。永豐金證券提供

永豐金證券積極擁抱AI，大戶投APP推出「AI輿情功能」上線三個月，突破300萬次使用流量，助攻大戶投APP下單交易人數突破30萬人。永豐金證券表示，「AI輿情功能」每日產出168檔熱門股重要市場訊息，協助投資人快速掌握個股投資分析，推出以來備受好評與喜愛。

台股供應鏈今年持續受惠於AI技術與晶片創新，加權指數漲幅三成，AI熱潮也成為證券業數位服務的利器。永豐金證大戶投APP「AI輿情功能」，透過生成式AI技術，聚焦16檔熱門股，從50大公開財經資訊源，透過橫條圖的顏色佔比（紅色-樂觀，灰色-中立，綠色-謹慎），讓投資人直接了解個股的市場輿情，藉此進行投資分析。

根據證交所的統計，累計至11月底證券開戶總數突破1,318萬；與去年同期相比，30歲以下的新開戶人數大幅成長15%。面對更多投資新血，以及年輕族群加入台股投資，永豐金證券針對投資人最在乎的下單軟體是否好用，持續優化大戶投APP，除了「AI輿情功能」，更為小資族推出簡潔的零股交易介面、對投資老手提供台美股雙市場智慧單功能、並提供當沖客手機閃電下單。

AI 永豐金

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