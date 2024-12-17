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蝦皮購物突然叫停蝦拼Plus 力推滿額無限次免運

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
蝦皮購物取消蝦拼Plus，積極推動無限次的滿額免運。圖／取自蝦皮購物App
蝦皮購物取消蝦拼Plus，積極推動無限次的滿額免運。圖／取自蝦皮購物App

蝦皮購物日前無預警公告，12月13日起取消「蝦拼Plus」免運訂閱制服務，這項服務上線不到兩年就結束。市場推測，今年以來蝦皮更積極推動隔日達服務和滿額無限免運，未來應會繼續以運費吃到飽優惠和配送速度爭取市場。

蝦拼Plus是蝦皮在2023年5月推出的訂閱服務，費率分別為每月39元及3個月99元。主要優惠包括一、滿49元，蝦皮店到店 / OK Mart免運：30天方案50次，90天方案150次。

二、滿149元，全站店家運費29元。

三、隔日到貨：指定店家訂單滿99元免運；非指定店家滿299元免運。

四、店到家宅配：指定店家滿499元免運。

事實上蝦皮積極推動半年後，今年以來已經不再積極推動蝦拼plus，而是改以週三和周六購物99元免運費無限次的方式，積極推動消費者下單，平日則滿149或199可免運等方式做運費折扣。先前蝦皮表示，消費者多趁99免運積極購物，周三和周六下單頻率和金額都比較高。蝦皮攜手國泰世華推出新的聯名卡，也是以贈送免運券為主。蝦皮表示蝦拼Plus仍有一定的訂閱人數，但今年的確沒有特別強調蝦拼plus服務。

蝦皮表示未來會持續聚焦免運吃到飽活動並不定時推運費優惠。已經訂閱的用戶符合3種條件可申請部分或全額退款，包括一、訂單已完成才能提交退款申請。二、首次訂閱且仍在15天鑑賞期內可無條件退款。三、逾鑑賞期但帳號無法使用也可申請退款。詳情須以官方App查詢資料為主。

蝦皮購物日前低調宣布shopping plus在12月13日結束訂閱。圖／取自蝦皮購物App
蝦皮購物日前低調宣布shopping plus在12月13日結束訂閱。圖／取自蝦皮購物App

吃到飽 消費

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