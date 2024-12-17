元大輔大夢想起飛計畫 獲教育部捐資教育事業金質獎

元大金控（2885）暨元大文教基金會自2011年起與輔仁大學推動「元大輔大夢想起飛」公益服務計畫，至今邁入第14個年頭，透過多元陪伴與關懷，培育教育種子，連續7年受到教育部「捐資教育事業」肯定，自2022年起連續3年獲頒「捐資教育事業金質獎」。

「元大輔大夢想起飛」公益服務計畫關懷對象從國小學童至研究生，皆可見到元大志工、輔大學伴般陪伴學子；計畫開辦以來，已累計2,315人次獲得偏鄉人才培育助學金。

為豐富偏鄉教育資源，號召大學生加入數位學伴計畫，以線上遠距教學方式，照顧偏鄉學童課後學業與關懷陪伴，迄今已累計397位學童受惠。

元大文教基金會執行長鍾秀玲表示，「元大輔大夢想起飛」公益服務計畫讓偏鄉學子獲得豐富知識，也提供同學們彼此認識與熟悉的管道，互相扶持才能走得遠又走得久。

輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心主任呂慈涵感謝元大一直以來的相伴，曾經受到幫助的「元大寶寶」，在茁壯成長後，回饋養育自己的故鄉，並且有能力將愛傳承予學弟學妹，形成善的正向循環。