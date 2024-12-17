台新人壽與華銀合作首賣 利率變動型美元終身保險

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
台新人壽與華南銀行合作，首推「華美臻鑫利率變動型美元終身保險。圖/台新人壽提供
台新人壽與華南銀行合作，首推「華美臻鑫利率變動型美元終身保險。圖/台新人壽提供

台灣即將於明年邁入超高齡社會，國人日漸關注高齡社會議題，台新人壽與華南銀行合作首賣推出「華美臻鑫利率變動型美元終身保險」，透過高倍數壽險保障指定受益人，達到資產傳承妥善分配的效果。

大家都希望活得長壽又活得好，但高齡者的意外與疾病發生率，跟著年齡增加而隨之提高。根據衛生福利部2023年國人死因統計顯示，「運輸事故」與「跌倒（落）」是65 歲以上長者事故傷害死亡原因的前二名，因意外事故或跌倒所造成的頭部創傷或昏迷等，更突顯出高齡者所面對的風險問題。

台新人壽「華美臻鑫利率變動型美元終身保險」0~77 歲皆可投保，16~77 歲保額最高達750 萬美元，且繳費期間只要3年，在宣告利率不變情況下，以40歲男性投保為例，3 年繳費期滿後，就可擁有總繳保費三倍以上的保障。

此外，還加入生存保險金的給付功能；當被保險人在契約有效期間且保險年齡達109 歲（含）

前，每屆滿5年的保單周年日，就可以領回一筆生存保險金，補足退休生活金流，活越久領越多。

為守護高齡生活所面臨的意外風險，特別設計「 特定疾病保險金」的給付；保障被保險人在面臨「嚴重頭部創傷」、「深度昏迷」及「嚴重第三度燒燙傷」時，可以獲得基本保險金額x5%的一次性理賠給付，一次為限，且一次性給付的金額，不會從將來的身故保險金中扣除。

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