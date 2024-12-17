金管會緊盯銀行建融集中度

金管會今天召開銀行總經理聯繫會議，銀行局三大溝通事項中，以不動產放款監理最受矚目，據了解，金管會緊盯各銀行建築貸款集中度，一旦建築興建工程貸款（建融）占總放款比率過高，得增提備抵呆帳以控管風險。增提備抵呆帳將吃掉銀行獲利。

至於比率過高的定義為何？金管會二○二○年訂定銀行建築融資占總放款比率的監理指標，建築貸款餘額前十大者，占總放款比率不應逾百分之十，非前十大者比率不應逾百分之十五；據了解，控管比率至今並未改變，當時有八家銀行被列管。

據了解，這八家銀行建融占總放款比率仍列入監控中。但因近年各銀行建融餘額大增，其中又以大型行庫為最，市場關注控管家數是否增加。

金管會統計至十月底，全體國銀建築融資餘額三兆八四三二億元，占總放款四十一兆七九九○億元已攀升到百分之九點二，較二○二○年底百分之八點八增加○點四個百分點，顯示整體銀行比率多往上竄。

金管會在今天會議將提出銀行防詐、不動產放款監理及強化綠色授信檢核機制等三大溝通事項，在不動產放款監理措施方面，金管會要求銀行的信用資源有效配置及合理運用，包括須落實確認客戶身分（KYC）及授信5P原則，防範信用資源過度流向不動產，並應優先提供首購族、自住及已承諾貸款等三大案件。此外，金管會檢查局也持續辦理不動產授信業務專案檢查。

最後，金管會示警各銀行需加強控管建築貸款集中度，金管會將持續掌握各銀行建融占放款比率，並對比率較高者要求增提備抵呆帳。

依規定，各銀行一般正常放款需提列百分之一呆帳準備，不動產放款要提到百分之一點五，一旦比率過高遭列管者，若無故未達改善目標，金管會最高可要求銀行提高備抵呆帳到百分之二。