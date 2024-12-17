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台新金名列雙榜 享譽全球

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新金控榮獲道瓊永續指數 銀行產業全球第一、台灣第一，連續七年入選「世界」及「新興市場」指數成分股雙榜。台新金控／提供
台新金控榮獲道瓊永續指數 銀行產業全球第一、台灣第一，連續七年入選「世界」及「新興市場」指數成分股雙榜。台新金控／提供

全球ESG最高榮譽的道瓊永續指數（DJSI）於昨（16）日全球同步公布2024評選結果，台新金控（2887）榮獲銀行產業全球第一、台灣第一，更已連續七年入選「世界」（DJSI World）及「新興市場」（DJSI Emerging Markets）指數成分股雙榜。

台新金控總經理林維俊表示，台新長期深耕永續，其表現已成全球銀行同業頂尖，讓金控及各子公司都備感榮耀，顯示台新認真推動永續的成果被國際看見與肯定，也象徵台灣透過卓越的永續發展邁向全球，讓全世界都看見台灣不凡的永續價值。

林維俊指出，台新金控在2018年即入選世界及新興市場指數，是台灣首家金融機構在第一次入選即獲雙榜肯定殊榮。台新長期關注國際永續議題，持續精進並積極落實永續行動，在金融業最為關注的範疇三財務碳排放部分，台新從各面向思考如何引領產業進行綠色轉型，透過永續系列作為協助客戶減降碳排，如提供永續連結貸款、舉辦淨零轉型座談會等作為，攜手客戶共同邁向淨零目標，並號召民眾響應永續，讓淨零成為金融生態圈最聚焦的永續行動。

台新金控永續長李鎮宇博士強調，永續已是台新的DNA，在「認真永續 綠色生活」的永續主張下，聚焦氣候行動、金融共榮、永續賦能三個關鍵議題，在各面向展現行動力。不論是連續3年舉辦淨零論壇，以全球關注的淨零議題來傳遞重要趨勢，並邀請國際講者分享交流，或是舉辦供應商大會及轉型座談會與議合、支持推動自然與生物多樣性倡議平台等行動，都是發揮台新永續影響力向前邁進，讓淨零成為金融生態圈的共同價值。

台新穩健紮實的永續作為，近年在國際上屢獲亮眼成就，在S&P Global 2024永續年鑑中摘下銀行產業別全球Top 1％，更被時代雜誌評為「2024年全球500大永續企業」，獲全球跨產業第63名，台灣第二名的殊榮，代表台新已是全球銀行產業的指標領航者。未來將持續依循國際ESG發展趨勢、恪遵金管會的永續推動及指引，致力以「from Zero to Hero」的精神善盡金融業資金引導角色，成為各界發展永續的智慧好夥伴。

台新金控 新興市場指數

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