玉山金評鑑 年年在領先群

2024年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）公布成分股，玉山連續11年入選「道瓊永續新興市場指數」、九度入選「道瓊永續世界指數」，評鑑成績再創佳績，更是連續第六年排名全球銀行業前5%，在經濟、環境、社會各面向都有傑出績效，並於國際評鑑上長期保持領先群。

DJSI象徵著全球ESG的最高榮譽，每年都有超過13,000家企業獲邀評選，須符合市值要求且永續發展得分最高的前10%企業，才能入選DJSI世界指數。評分標準基於ESG三大框架。每年因應國際趨勢、永續議題及填答情形調整題目與評分方法學。今年鑒於能源轉型與防漂綠議題升溫，DJSI要求企業公開揭露更多永續資訊，例如油氣生產、電力生產及孩童保護等，企業須持續關注永續趨勢，即時強化內部永續管理措施，才能在評比中取得較好成績。

玉山在多項議題持續領先，包括人權維護、顧客滿意度、透明度與揭露、重大性、商業道德、政策影響力、稅務策略等均獲得滿分。玉山掌握國際永續發展趨勢，參考國內外評鑑持續精進並落實內部管理，例如高階主管績效不僅考量財務績效，更連結永續目標。

同時，因應政府期待，玉山於內部成立IFRS專案小組，接軌國際財務報導準則之永續揭露準則、建立永續資訊內控機制；為避免虛假宣傳或誤導性行為，提供永續或綠色金融產品與服務時，提供真實正確且有證據支持的聲明。玉山透過有計畫、有系統、有紀律的行動，結合內外部資源並兼顧風險管理，矢志打造具經營韌性的標竿企業。

入選DJSI是榮譽更是責任，展現玉山金控（2884）及玉山銀行推動永續發展的卓越表現，更是對未來承諾的體現。玉山金控董事長黃男州表示「一個好的ESG策略，就是一個好的銀行發展策略」，由內而外實踐改變，在永續發展道路上堅定前行，致力於提升同仁的永續思維並接軌國際規範，精進企業營運與韌性管理，攜手志同道合夥伴壯大台灣永續競爭力，共同邁向永續共好的未來。