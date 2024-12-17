第一金控淨零減碳 成果看得見
為實現2050年淨零排放目標，第一金控（2892）於今年6月通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）的正式審核，訂定2035年範疇一、二的碳排放量將較基準年（2022年）減少63％的目標。同時，全面推動降低用電碳足跡，截至2023年，碳排放量已較基準年減少2,051公噸，減幅達10.9％。
第一金控積極推動營運據點取得綠建築及近零碳建築認證，持續優化設備能效，建置屋頂太陽能發電系統，並採購綠電進行轉供，全面降低用電碳足跡；截至2023年，碳排放量已較基準年減少2,051公噸，減幅達10.9％。
同時，第一金控首創業界結合地理資訊系統（GIS）定位與資料數據應用之「ESG永續應用地圖查詢平台」，整合環境部、農業部等公開資訊，區分為「綠色生活」、「自然環境」及「氣候變遷」三大主題專區，協助使用者掌握災害風險潛勢與環境敏感區資訊，讓ESG決策或風險管理更具效率、科學性。
此外，第一金控打造公益彩繪「小粉獅夢想巴士」，陸續探訪新竹尖石鄉嘉興國小、花蓮明利國小等偏鄉學校，傳遞書籍文具等物資，關懷在地學童，更攜手「台灣玩具圖書館協會」及「舊鞋救命國際基督關懷協會」，捐贈愛心玩具至桃園百吉國小，亦募集夏季衣物送往史瓦帝尼，透過行動展現對弱勢兒童與全球社會的關懷。
展望未來，第一金控將深化ESG（環境、社會、公司治理）推動，強化永續治理，對接國際規範，提供永續金融解決方案，以正向影響力引領產業邁向2050淨零排放，實現多贏的永續發展願景。
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