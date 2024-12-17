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第一金蟬聯道瓊永續指數

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一金控強化永續治理，ESG執行成果亮眼，以正向影響力引領產業邁向2050淨零排放。第一金／提供
第一金控強化永續治理，ESG執行成果亮眼，以正向影響力引領產業邁向2050淨零排放。第一金／提供

2024年DJSI道瓊永續指數公布最新評選結果，第一金控（2891）於永續發展領域不斷以世界級標準精進，成果反映於ESG表現上，連續七年入選最高等級「世界指數」成分股，亦連續九年入選「新興市場指數」成分股，且18個評選項目得分均高於業界平均，其中重大性、商業道德、政策影響力、稅務策略、人權、普惠金融及客戶關係等七個項目獲得滿分，成果亮眼。

DJSI透過全方位檢視受評企業ESG成效，篩選出世界及新興市場名列前10％企業為成分股，是全球第一個永續發展指數，亦為國際間最具公信力的永續績效評估工具。

第一金控自2011年起即高度重視ESG議題，構建完善永續發展管理架構，大幅強化氣候變遷治理能力，致力推動多元創新的ESG行動，取得多項國際ISO標準認證；另於資訊揭露方面，2023年永續報告書依循GRI準則經BSI高度保證等級驗證，並持續取得SASB商業銀行及消費金融兩項行業準則會計師確信報告，ESG資訊揭露詳實且多元豐富。

第一金ESG發展策略連結核心業務，發揮金融中介者影響力，子公司第一銀行為首家簽署加入赤道原則協會的公股銀行，公開承諾不再新增承作興建燃煤電廠專案融資等煤炭相關業務，亦持續降低對高汙染/高排碳產業投融資比重，將ESG審查因子納入投融資決策過程，落實環境及社會風險控管，更推出「永續績效連結授信專案」，將授信戶溫室氣體排放量等永續績效與貸款利率定價連結，自2021年至2024年10月底已承作421件，累計核准額度6,242億元。另已發行綠色債券65億元，並累計完成46.1 MW的太陽能電廠投資，預估每年可減少4.6萬噸二氧化碳排放量。

第一金控不僅獲納入DJSI、MSCI及FTSE三大國際永續指數成分股肯定，也是唯一連續六度榮獲「國家企業環保獎」金融業。此外，統籌成立公股金融事業ESG倡議平台，亦為金管會永續金融先行者聯盟成員，持續發揮公股金融事業推動永續發展影響力。

ESG 第一金控

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