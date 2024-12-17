建築貸款集中度 緊盯

金管會今（17）日將召開銀行總經理聯繫會議，銀行局三大溝通事項中，以不動產放款監理最受矚目，據了解，金管會緊盯各銀行建築貸款集中度，一旦建融占總放款比率過高，得增提備抵呆帳以控管風險。增提備抵呆帳將吃掉銀行獲利。

何謂比率過高？金管會曾在2020年訂定銀行建築融資占總放款比率的監理指標，建築貸款餘額前十大者，占總放款比率不應逾10%，非前十大者，比率不應逾15%，據了解，至今控管比率並未改變，當時有八家銀行被列管。據了解，這八家銀行建融占總放款比率仍列監控中。但因近年各銀行建融餘額大增，又以大型行庫為最，市場關注金管會是否增加控管家數。

金管會統計至10月底，整體國銀建築融資餘額是3兆8,432億元，占總放款41兆7,990億元的占比已攀升到9.2%，較2020年底8.8%增加了0.4個百分點，等於整體銀行比率多往上竄。

金管會已提出三大不動產放款監理措施，首先，信用資源有效配置及合理運用。包括各銀行需落實確認客戶身分（KYC）及授信5P原則，以貸放比率（LTV）衡量不動產曝險並配合央行選擇性信用管制措施，防範信用資源過度流向不動產。

金管會也要求各銀行貸款及償還貸款額度，應優先提供首購族、自住及已承諾貸款等三大案件，並建立房貸流量控管機制。銀行和壽險公會也已建立「房貸揭露專區」並周周更新，提供民眾查詢是否有房貸額度。其次是不動產專案金檢。金管會檢查局持續辦理不動產授信業務專案檢查，並要求各銀行將金管會及央行不動產相關規定列內部查核重點。

第三是強化金融管理。金管會示警各銀行需加強控管建築貸款集中度，金管會將持續掌握各銀行建融占放款比率，並對比率較高者要求增提備抵呆帳。