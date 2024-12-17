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租賃業：放款不動產占比低

經濟日報／ 記者夏淑賢林勁傑朱曼寧／台北報導

金管會發函要求各銀行對融資公司授信設四道防線，租賃業者指出，三大上市租賃公司放款不動產相關產業的資產比重都低於5%，且數年前就已遵循央行規範處理相關業務；建商公會回應，融資緊縮只會讓建商資金斷鏈、退場減少房屋供給，對降低房價沒有幫助。

公股銀高層指出，租賃公司放款土建融利率確實較一般銀行高出許多，視建商大小而定，平均約9%，但不超過租賃公司整體授信部位的一成。

租賃公會理事長李源鐘指出，租賃業對於不動產相關企業放款，早在2022年2月就已充分與金管會合作，把漏洞堵起來，也就是貸後管理依循金融機構貸放條件與貸後資產比重管理、資金運用流向等，確保符合申貸用途，並比照遵循「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」相關條件、額度及其他控管措施。

換句話說，租賃業對不動產相關放款原則，也是配合比照金融業所受規範。尤其這其中大多並非土建融相關，許多是營造商在建築工程進行時，購買相關機具設備的設備租賃業務，這些是銀行業不會放款的類別。不能把往來對象是不動產業相關，就直接說租賃業放款建商妨礙政府房市管制。

中華民國不動產開發公會全聯會秘書長于俊明表示，建築業不是炒房者，土建融是用來促進土地利用、增加房屋供給，融資政策卻採緊縮方式，這對降低房價又有什麼幫助呢？

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