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Fed會議在即 美股那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

美債殖利率 上看4.9%

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

三大外銀瑞銀、渣打銀以及法國巴黎銀行公布2025年投資展望，AI（人工智慧）成為三大外銀眼中的投資主題，並且聚焦貨幣寬鬆議題。對美國10年期公債殖利率預期，三大外銀看法不一，法國巴黎銀看至4.25％，渣打料可能升至4.9％。

法國巴黎銀行解釋，美國共和黨全面執政，短期提振美國經濟成長，但將帶來通膨壓力，加上財政支出影響，10年期美國公債殖利率看到4.25％，美元強勢格局延續，認為企業債環境改善，看好投資級債券。法國巴黎銀行認為，美國聯準會降息腳步將在明年9月喊停，最終利率僅會降至3.75％，同時認為歐洲央行最終利率調降至2％，利差支撐美元走強，下調歐元對美元未來12個月預測，降至1歐元兌1.02美元。

渣打銀對美國10年期公債展望則不一，預期2025年美國聯邦基準終點利率會降至3.5％，10年期美債殖利率看到4.9％，渣打解釋，主要受到市場看待美國經濟發展，並考慮川普新政府上任，擴大發美債借錢，通膨恐因美調高關稅再起，中長天期債與以上因素關聯性較大，一年後美債10年期殖利率看到4.9％。

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