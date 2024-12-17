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六都商辦、飯店 優先評估

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

新光人壽力拚不動產活化。新壽副董事長洪士琪昨（16）日表示，新壽未來投資不動產仍以獲取長期穩定收益為主要策略。新壽看好商用不動產市場及觀光產業所需的飯店，六都為最優先評估地區。

新光人壽副總陳芝貴表示，新壽一直看好商用不動產市場，以國內投資市場來講，商辦或工業、物流、IDC 產業所需的不動產及觀光產業所需的飯店，新壽都是持續看好，也會適時的評估投資。

受收益率規範影響，近年壽險業有逐漸往南部布局的趨勢，陳芝貴說，新壽不動產是全台布局，雖然一般來說以六都為優先，但其他地區只要符合一定投報率以上、有發展前景的不動產，不論是工業地產或商用不動產，都會持續評估投資。

新光人壽表示，近年新壽持續評估不動產投資運用效率，並規劃長期投資，針對屋齡超過30年的不動產進行危老或都更重建，希望可提升資產價格及租金收益。統計自2023至2024年底，新壽活化資產後的出租面積增加約1.5萬坪，年租金收益增加約1.65億元，今年全年收益將突破50億元。

新光人壽指出，除了活化既有的資產外，新壽也持續鎖定購入精華地段或具收益增值性的優質商用不動產，並著眼透過異業結盟拓展商業模式，未來資產增值可期。

資產 都更 飯店

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