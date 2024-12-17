人民幣存款餘額 連二升

央行昨（16）日公布11月人民幣存款餘額連兩升，回升至1,255.5億人民幣，創四個月來新高，月增29億人民幣。央行官員解釋，主要受到法人戶收回國外股權、長期債票券投資以及貨款匯入導致，認為現階段人民幣匯率表現偏弱，吸引力降低，仍然不會是社會大眾投資主力。

央行昨日公布11月國銀人民幣業務概況。統計至今年11月底，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為912.9億元，月增9.2億人民幣；國際金融業務分行（OBU）月增19.8億人民幣，回升到342.6億人民幣。

累計11月國銀人民幣存款餘額月增29億人民幣，回升到1,255.5億人民幣。全體銀行透過中國銀行台北分行辦理人民幣結算總金額為5,462億人民幣。

央行官員解釋，11月DBU人民幣存款餘額較上月回升，主因來自法人戶回收國外股權投資、國外長期債票券投資，OBU則是法人客戶從大陸地區匯入貨款，以及客戶將存在國外存款匯回台灣。

整體11月DBU個人戶存款減少、法人戶增加。官員指出，較難了解個人戶減碼原因，雖然美國聯準會（Fed）12月將宣布最新利率政策，市場普遍預期美將降利率1碼（0.25個百分點），惟美元利率還是高於人民幣，一般投資人可能在考慮人民幣利率還是低於美元，仍較為青睞高利美元。

國內人民幣存款牌告利率，目前最高為永豐銀行1個月期的5%，3個月最高為陽信銀行1.5%，6個月期及1年期均為板信銀行的1.65%及1.75%最高。