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新壽活化資產 晶華助攻 委託經營「新光信義傑仕堡」

經濟日報／ 記者侯思蘋戴玉翔／台北報導
新光人壽副董事長洪士琪（左）與晶華國際酒店集團董事長潘思亮昨天出席「信義傑仕堡」合作儀式，暌違十年之後，「新光信義傑仕堡」再度委由晶華酒店經營管理。 記者蘇健忠／攝影
新光人壽副董事長洪士琪（左）與晶華國際酒店集團董事長潘思亮昨天出席「信義傑仕堡」合作儀式，暌違十年之後，「新光信義傑仕堡」再度委由晶華酒店經營管理。 記者蘇健忠／攝影

新壽活化資產，找晶華（2707）助陣。新光人壽與晶華國際酒店集團昨（16）日攜手宣布，「新光信義傑仕堡」將委由晶華酒店經營管理，未來雙方不排除擴大合作，這也是晶華重返國內豪宅管理市場的首案。

新壽並公布，自2023至2024年底，新壽活化資產後的出租面積增加約1.5萬坪，年租金收益增加約1.65億元，今年全年收益將突破50億元。展望未來，加上其他商用不動產投資、BOT開發案陸續興建，新壽預估未來三年的租金成長率約4%至6%，租金收入可望提升至60億元。

晶華董事長潘思亮與新壽副董事長洪士琪昨宣示強強結盟，雙方已凝聚共識，新光信義傑仕堡只是雙方攜手的起頭，將不排除有更大、更多元的合作案，也透露晶華可望在「新壽資產活化大計畫」中扮演要角。

晶華國際集團重返國內豪宅管理市場，晶華董事長潘思亮昨宣示，有信心在二年後將新光信義傑仕堡的住房率提升到95%以上，目標每年營收達雙位數成長。新光人壽副董事長洪士琪表示，選擇晶華集團合作可以強化品牌形象，進一步提高整體出租率，推升營運績效。

潘思亮表示，此次管理契約於今年12月1日正式生效，為晶華酒店資產管理公司的首案。這次「新光信義傑仕堡」合作案儘管過程坎坷，但成果相當豐滿。

「新光信義傑仕堡」位於信義路與松仁路口，是由二棟樓高25層的建築物所組成的雙子星華廈，因為地理位置優越、18至150坪的房型規劃多元得宜、再加上泳池健身房、餐廳、SPA等完善的設施及酒店式管理服務，開幕營運至今都是信義區租賃豪邸的首選。

「新光信義傑仕堡」在2005年開幕之初，即是由晶華負責經營管理，此次回歸再續前緣，潘思亮說，此次重回豪宅經營管理市場，將透過小規模的空間改造、與國際接軌的款待式服務，為住戶滿意度加分，而晶華既有的廣大企業客戶及業務人脈也有助於即時掌握客源、有效的提升入住率，有信心可以帶來更為成熟、且更具前瞻性的管理服務。

晶華在2005年首次接管新光信義傑仕堡後，在豪宅管理領域積極發展，也因為這個案子打開知名度後，不少案子也找上晶華合作。

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