中信金再度入選道瓊永續世界與新興市場指數成分股

中國信託金融控股公司（中信金控）永續治理的卓著績效深獲國際級肯定，2024年標準普爾全球企業永續評鑑（S&P Global Corporate Sustainability Assessment）於今（16）日揭曉道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI），中國信託金控在氣候策略、永續金融、普惠金融、人力資本管理等面向領先同業，永續報告書及資訊公開之揭露透明度亦備受認可，寫下連續5年入選世界指數（World Index）成份股、連續9年入選新興市場指數（Emerging Markets Index）成分股之佳績。

作為台灣永續金融的先行者，中信金控將2050淨零排放納入永續發展藍圖，所遞交科學基礎減量目標（SBT）已通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）審核，範圍涵蓋中國信託商業銀行海外分行，以及遍布於美國、加拿大、日本、菲律賓及印尼等子行之投融資資產。

中信金控並持續深化金融業務與永續發展連結，2023年永續金融授信餘額逾2773億元，占總放款餘額20%。中信金長期投入離岸風電、太陽能光電案場投資，支持本國再生能源發展，今年中信金依全球影響力投資聯盟（GIIN）「IRIS+影響力評估框架」量化再生能源投融資案件對環境產生正向影響力，2023年再生能源專案可認列發電量超過7.4億度，減排量可避免21億元社會成本損失。

今年4月中信金控發布普惠金融聲明，提供不同族群包容、可及、創新之金融產品與服務，善用核心業務與公益策略落實普惠金融，針對高齡金融服務，旗下子公司中信銀於分行設置樂齡專櫃、台灣人壽保險公司則提供高齡服務專線等貼心服務，搭配防詐機制使高齡客戶資產更加有保障；為及早建立未成年孩童理財觀念，中信銀行推出親子金融服務「存錢日記」，鼓勵親子共同儲蓄，組成理財志工團隊巡迴偏鄉，2023年提供76場課程，協助弱勢家庭及孩童建立理財跟理債觀念。

此外，中信金控積極實踐低碳轉型，持續擔任碳核算金融聯盟（PCAF）亞太區主席，所公布之2023永續報告書依據國際準則及方法學進行核算及揭露，所有資訊揭露範圍涵蓋中信金控合併財務報告收入之75%以上，經過查證與確信雙重認證，透明度以及可信賴度躋身國際水準。中信金控亦落實碳排資訊揭露、減碳目標承諾與減排計畫擬定，連續3年獲選商業周刊「碳 · 競爭力100強」殊榮。