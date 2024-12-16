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元大金3度獲DJSI綜合金融服務類全球第一 永續績效卓越

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
元大金控連續6年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，三度蟬聯綜合金融服務類全球第一。元大金控／提供
元大金控連續6年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，三度蟬聯綜合金融服務類全球第一。元大金控／提供

全球最具指標意義及最具公信力的道瓊永續指數（DJSI）評選結果16日出爐，元大金（2885）連續6年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜；從全球600多家企業中脫穎而出，在與主辦方標普全球（S&P Global Inc.）和瑞銀集團(UBS)並列的標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）綜合金融服務類中，三度勇奪全球第一。

道瓊永續指數以環境、社會、治理三大框架，根據不同產業進行問卷設計，主動邀請符合資格的公司進入評選，每年因應國際趨勢調整題目及評分方法學。元大金控在本次評比中，包括職場衛生安全、重大性主題、政策影響力、人權維護等題組表現優異，近8成題組評分名列同組前1%，元大金控不斷精進相關作為並具體實踐，譬如在員工照護方面，訂定集團職業安全衛生政策強化管理效能，建構零災害的職場環境，保障員工、供應商及承攬商等共同工作者的安全與健康。

為落實採購風險管控，元大金控持續優化供應商自評機制，評估面向分為人權、勞工實務、消費者、誠信經營、環境，以及健康與安全六大類別；金控集團各子公司全面導入ISO 20400永續採購指南並取得驗證，以系統化方式管理、評鑑供應商，強化供應鏈韌性。

元大金控發揮金融影響力議合利害關係人，戮力協助客戶轉型為低碳、零碳經濟，旗下子公司元大投信則以機構投資人的角色與被投資公司議合，協助訂定明確減碳目標及氣候轉型改善計畫；元大銀行推動永續連結貸款，鼓勵企業將資金運用在綠色營運用途，呼應上(11)月甫落幕的聯合國氣候變遷大會（COP29）中，最受關注的「氣候融資」議題。

除積極議合利害關係人，元大金控自身亦落實企業碳管理，早在2020年導入內部碳定價機制，為台灣首家溫室氣體排放「外部成本內部化」明確訂價的金融業者，今年入選《金融時報》2024亞太氣候領袖及《商周》「碳競爭力100強」，將減碳行動具體轉變成企業競爭力。

身為永續國家隊「永續金融先行者聯盟」一員，元大金控本月接棒擔任第三屆聯盟主席，許下淨零排放、永續金融與人才培育等三大永續承諾，持續在推動ESG的道路上深耕努力，肩負台灣永續領航者責任，為社會帶來正面影響力。

元大金控

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