新光金控蟬聯道瓊永續指數雙榜！勇奪保險組世界第一

新光金控蟬聯道瓊永續指數雙榜，名列保險組世界第一。新光金控／提供

全球ESG最高榮譽的道瓊永續指數(DJSI)於16日晚間公布2024年最新評選榜單，新光金（2888）連續4年入選世界指數(DJSI World)成分股、連續2年入選新興市場指數(DJSI-Emerging Markets)成分股雙榜，並名列全球保險業受評公司第一名，總得分93分更創下DJSI保險組自2016年以來最高分紀錄，不僅晉升為世界級產業領導者地位，也讓全世界看見台灣企業在永續發展領域的卓越成就。

新光金控董事長魏寶生表示，此次蟬聯入選DJSI世界指數及新興市場指數雙榜佳績，並同時榮登保險業全球與台灣的雙料冠軍，不僅是對新光的一大肯定，激勵企業持續攜手員工、客戶、供應商、企業夥伴等利害關係人共同努力，更讓長期投入永續發展的經營團隊及全體同仁備感榮耀。

DJSI為全球最具權威的ESG績效評比指數之一，以投資人視角檢視受評企業之永續推動成效。受邀評選企業每年不僅需回覆其在經濟治理、環境、社會各面向之具體推動成果，更需就最新的ESG趨勢重點議題進行回應，且最終僅有位列全球各產業ESG評分最高的前10％企業，方能入選成分股，競爭相當激烈。

此次評比，新光金控榮獲全球保險業第一的殊榮，在環境面、社會面、經濟治理面成績均位居全球前1%。在18項評選面向中，共計17項得分排名全球前10%；其中包括「報導透明度」、「重大性」、「商業道德」、「公共政策影響力」、「稅務政策」、「永續金融」、「脫碳策略」、「人權」、「普惠金融」、「客戶關係管理」、「隱私權保護」等11項更獲得滿分或最高分，在在彰顯新光金控擘劃永續策略上的完整度，以及全方位提升的永續績效。

新光金控在國際永續評比得以年年成長的關鍵，主要是將ESG思維融入企業文化與整體營運策略，並聚焦「低碳」、「創新」、「共好」三大永續策略主軸，開展各項行動方案與設定目標，透過每季檢視ESG推動成效、功能性委員會層級之企業永續經營委員會監督與指導下，落實推動各項永續發展。

在低碳方面，新光金控依循SBTi 1.5℃情境設定海內外全據點自身營運與投融資組合減碳目標，在自身營運減碳上，透過自主節能、汰換耗能設備、興建綠建築、增建太陽能裝置、提升再生能源使用及導入內部碳定價等方式，目標至2030年碳排減降42％。為加速集團低碳轉型，公司高階主管薪酬亦與溫室氣體減量績效連結，藉此彰顯公司整體由上而下積極減碳的決心。

於資金影響力上，新光金控的金融資產將依循目標逐步減碳，降低對煤炭及非典型油氣的暴險部位，並貫徹機構投資人盡職治理精神，持續與投融資客戶議合，透過會議、訪談及舉辦論壇等方式鼓勵客戶訂定SBT減碳目標，並擴大綠色投融資規模，引領產業綠色轉型。

在創新方面，新光金控以「數位扎根，驅動轉型」為數位發展核心策略，運用AI技術加速數位、永續雙軸轉型，推動「智能防漂綠」、「反洗錢負面新聞彙整」等專案，成功奠基在資安及合規基礎上，優化業務流程並發揮營運優勢。此外，新光金控在推動普惠金融上也不遺餘力，針對微型企業、弱勢族群提供多元創新之商品及服務，如：微型企業貸款、青年好貸、希望之光家庭扶助貸款等，以期透過財務性和非財務性支持的方式，促進普惠金融發展。

在共好方面，新光金控將員工視為公司永續經營的重要夥伴，以成就幸福職涯為根基，長期透過內外部教育訓練支持員工職涯賦能，並成立「性別平等推展委員會」，由高階主管帶領推動多元、平等、共融（DEI）的職場環境，鼓勵員工積極參與性平意識及權益教育訓練，彰顯新光金控由上而下實踐多元共融。

除推動性平組織與機制外，新光金控為促進員工家庭與工作間的平衡，除了提供員工彈性工時、居家辦公的選擇，更提供優於法令的(陪)產檢假及(陪)產假、有薪家庭照顧假、人工好孕假等。2024年新光金控首度榮獲「臺北市職場性別平等認證-銅質獎」，子公司新光銀行獲「入圍獎」、元富證券獲「金質獎」及「創意獎」等殊榮，顯示公司推動性別平等與多元包容之成果亦受政府機關肯定。

除DJSI外，新光金控今年在國內外多項永續評比中也有出色表現，如同樣為國際ESG權威級評比之一的MSCI ESG評級即給予新光金控AAA級最高水準的肯定；在國內部分，新光金控與子公司更囊括逾30項永續大獎，包括國家永續發展獎、國家企業環保獎、台灣企業永續獎(TCSA)、全球企業永續獎(GCSA)、台灣永續投資獎(TSIA)等，展現新光金控積極實踐永續行動所累積的豐碩成果。

展望未來，在永續道路上，新光金控將持續發揮金融核心職能，以扎實的腳步穩健前行，秉持謙虛及開放的心胸，與各產業先進相互學習與合作，擁抱永續的各種可能性，共同打造「低碳」、「創新」、「共好」的社會，實踐企業永續經營的願景。