合庫續入選道瓊永續指數 銀行組全球第三、台灣公股第一

象徵全球企業永續奧斯卡金像獎的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)日前公布2024年成分股名單，合庫金（5880）再度入選「世界指數(World Indices)」及「新興市場指數(Emerging Markets Indices)」，不僅排名銀行組台灣公股第一，更名列全球第三，顯見集團推動永續發展成果亮眼，備受國際肯定。

標普全球(S&P Global)每年邀請全球數千家企業參與評比，僅各產業永續發展表現最佳的前10%企業，才能成為DJSI成分股。合庫在今年評選項目中，「職業健康和安全」、「普惠金融」、「顧客關係管理」、「透明度和報告」、「重大性」、「政策影響」及「永續金融」等7項為全球最佳，社會面更奪下全球之冠。

為持續深化永續作為、整合內外部資源並與利害關係人有效溝通永續理念，合庫訂定「永續策略藍圖」，以「企業永續、環境永續、社會永續」為願景，並將ESG三大構面結合核心金融業務，建構「RISE」-Resilience建構韌性經營、Inclusion領航永續金融、Synergy創造多元共融、Enrichment豐富環境共好之四大策略主軸，聚焦未來永續發展方向、加強目標推動。

合庫這幾年在公司治理面進行組織調整，將永續經營委員會提升為由董事會監督之功能性委員會，更引領公股同業率先成立專責之「永續辦公室」、於行政部門設立「環境永續科」。

環境面合庫2023年度範疇一、二減碳幅度為公股金融機構排名第一；為發揮金融影響力、深化永續金融，合庫除承諾科學基礎減碳目標(SBTi)訂定淨零目標外，更率先成為台灣首家通過SBTi中期減碳目標審核之公股金控，並與美商鄧白氏公司合作，成為台灣首家完成5,000戶中小企業議合減碳之金融機構，TCFD報告書亦榮獲英國標準協會(BSI)「Level-5+：Excellence」最高等級認證，充分展現支持國家邁向2050淨零排放決心。

社會面，合庫秉持以人為本、促進社會福祉的理念，推出多項具包容性的金融商品，為中小企業、新創產業、地方創生、農漁業、青年及長照機構打造專屬貸款。

合庫今年除獲選納入DJSI成分股外，在國內亦獲多項大獎肯定，包括TCSA永續報告白金獎及入選百大永續典範企業、BSI「永續發展領航獎」、國家企業環保獎-銀級、卓越銀行「最佳ESG獎」及「最佳多元信託獎」，以及台灣企業永續獎/台灣永續投資獎/台灣永續行動獎等多項大獎。未來將持續遵循國際倡議，深化在地經營，提升企業治理與韌性，落實永續發展策略、強化集團經營，並偕同利害關係人進行低碳轉型，創造永續新價值。