金管會設4防線避免融資成打房破口 建商公會：這對降低房價有何幫助？

為避免銀行資金透過融資公司流入房市，成打炒房破口，金管會要求各銀行對融資公司授信應設4道防線，對此，建商公會表示，金額政策採用緊缩方式，只會讓建商資金斷鏈、退場減少房屋供給，或提高資金使用成本轉嫁給房價，對降低房價可說是沒有幫助。

近年房市飆漲快速，為避免房市過熱，央行祭出重手打炒房，不過先前外界質疑，中小型建商在央行的管制若在銀行貸不到錢，可能轉向融資公司，恐成打炒房破口。

有鑑於此，日前金管會要求各銀行對融資公司授信應設4道防線，一、追蹤資金流向，二、融資用途為不動產，需遵守央行規定，三、納入銀行不動產總量管制，四、其他授信部分，則要求融資公司簽切結，禁再融資給建商。

中華民國不動產開發公會全聯會秘書長于俊明表示，建築業是加工業，不是炒房者，打房不要打錯對象，土建融是用來促進土地利用、增加房屋供給，金額政策卻採用緊缩方式，讓建商資金斷鏈、退場減少房屋供給，或提高資金使用成本轉嫁給房價，這對降低房價、提升就業機會、帶動內需經濟，又有什麼幫助呢。