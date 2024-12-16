凱基人壽廣納新住民 助其投身保險事業

在台新住民加上新二代超過百萬人，已是台灣社會的重要新力量，而根據內政部最新調查顯示，透過證照輔導、技能培訓等協助，有助新住民突破障礙，有更多元的就業選擇。凱基金（2883）旗下凱基人壽持續推動新住民工作平權及金融友善服務，積極投入資源培養新住民人才，協助他們考取證照，鼓勵加入凱基人壽團隊，取得同工同酬的機會，打造多元共融、友善平權的職場。

凱基人壽除了助新住民開展人生新事業，增強經濟韌性，也希望透過他們的專業、熱忱以及其在同鄉社群的影響力，讓更多新住民家庭都被服務，也都被照顧，能在台灣安居樂業。

隨著台灣即將邁入超高齡社會，中壯世代續留職場的比例也逐年提升，而新住民年齡層多介於35歲至54歲，正值可以開展事業的階段，因此凱基人壽推出卓越專案廣納各界優秀人才，以優於業界的財務補助及完整的培育計劃，全方位協助新往民成就事業。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，凱基人壽重視人才多元性，鼓勵新住民及新二代加入凱基人壽團隊，多元的業務團隊更能瞭解多元族群的需求，提供更適切的服務。

許多新住民朋友年輕時就來到台灣，在此落地生根，歷經成家生子及小孩成長，也希望能有自我實現的機會；凱基人壽鼓勵並輔導他們報考壽險業務員證照，例如立捷通訊處的新住民業務主任劉素雲，年輕時就遠嫁來台，在此落地生根，幾年前小孩陸續出社會工作，正處中壯世代又對保險有興趣的她，在凱基人壽協助下考取證照，投身保險事業，把自身經驗及保險知識，分享給更多親朋好友，幫助他們都能有一份保障，建構財務安全網。

內政部調查也顯示，新住民有自行投保商業保險者僅有四成，語言隔閡再加上保險專業度高，讓他們難以獲得充分的資訊，普遍保險觀念較為薄弱，保障也不足。凱基人壽廣納並培訓包括中壯世代新住民、語言較無礙的通譯員以及新住民二代等，期望他們日後能夠發揮在同鄉社群間的溝通優勢，成為傳遞正確保險知識與觀念的橋樑，幫助更多新住民朋友。

目前已陸續有不同國家的新住民及新二代加入凱基人壽團隊並取得好成績，來自緬甸的毅品通訊處業務主任林如栢就充份發揮其語言、文化及信任感的優勢，在同鄉社群中能以母語解說保險觀念及商品，在溝通上容易產生共鳴與連結，有助減少資訊落差，幫助同鄉正確理解保險的意義，獲得所需的保障。

凱基人壽深知多元共融是社會進步的基石，也是企業永續發展的關鍵，未來將持續促進新住民在台經濟生活的安全與穩定，幫助新住民在台安居樂業，實踐聯合國永續發展目標「SDG10減少不平等」與「SDG8就業與經濟成長」，成為多元社會的溫暖守護力量。