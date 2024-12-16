快訊

菜單曝光濃濃台灣味！蔣萬安席開28桌宴請上海團 有蔣宋美齡最愛甜點

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」家屬心聲曝光

新壽拚不動產活化！租金收益衝50億 未來成長率上看6%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽副董事長洪士琪(左)、晶華酒店董事長潘思亮(右)出席合作儀式。記者戴玉翔／攝影
新光人壽副董事長洪士琪(左)、晶華酒店董事長潘思亮(右)出席合作儀式。記者戴玉翔／攝影

新光金（2888）子公司新光人壽積極進行不動產活化，致力開拓長期穩定的不動產收益！新壽16日與晶華國際酒店集團共同舉行合作儀式，宣布位於台北市信義計畫區的「新光信義傑仕堡」將委託晶華進行經營管理，未來提供住戶更優質的五星級飯店服務，並創造穩定租金收益。另外，新壽不動產活化作為也大有成效，統計自2023至2024年底，新壽活化資產後的出租面積增加約1.5萬坪，年租金收益增加約1.65億元，今年全年收益將突破50億元。展望未來，加上其他商用不動產投資、BOT開發案陸續興建，預估未來三年的租金成長率約4%~6%，租金收入可望提升至60億元。

針對此次與晶華的合作案，新光人壽副董事長洪士琪表示，新壽投資不動產以獲取長期穩定收益為主要策略，看好晶華「品牌經營系統建立」及「人才團隊養成」的規劃，透過人員培訓、業務行銷與飯店建物加值工程，為住戶提供專業多元的全天候服務及居住品質，可望持續強化「新光信義傑仕堡」品牌形象，並吸引更多有長租需求的客戶入住，進一步提高整體出租率，推升營運績效成長。

新光人壽表示，近年新壽持續評估不動產投資運用效率，積極展開各項不動產活化作為，如盤點現有資產優化物業管理、改裝整修老舊建物軟硬體設備，以提升整體資產價值，另處分屋齡老舊、收益率不佳及整合重建不易的閒置不動產，藉此取得處分利益並降低管理成本。

同時，並規劃長期投資，針對屋齡超過30年的不動產進行危老或都更重建，希望可提升資產價格及租金收益。統計自2023至2024年底，新壽活化資產後的出租面積增加約1.5萬坪，年租金收益增加約1.65億元，今年全年收益將突破50億元。

新光人壽指出，除了活化既有的資產外，新壽也持續鎖定購入精華地段或具收益增值性的優質商用不動產，並著眼透過異業結盟拓展商業模式，未來資產增值可期。包括杭北大樓完工後，明年第4季起將為公司挹注營收，另有南港轉運站BOT案、南東大樓新建案、高雄舊總圖地上權開發案等興建中大樓，加上其他自用不動產轉列投資用，預估未來三年的租金成長率約4%~6%，租金收入可望提升至60億元。

另外，金管會已預告修正相關法規，調整壽險業不動產投報率計算標準，最快年底上路。依新制計算，壽險業不動產投報率將從目前2.97%大降0.55個百分點到2.42%，有助挹注商用不動產資金活水。

對此，新光人壽副總陳芝貴表示，若修法順利通過，對於保險業投資在商用不動產的動能將會增加，新壽一直滿看好商用不動產市場，以國內投資市場來講，商辦或工業、物流、IDC 產業所需的不動產及觀光產業所需的飯店，新壽都是持續看好，也會適時的評估投資。

不過，受收益率規範影響，近年壽險業有逐漸往南部布局的趨勢，陳芝貴說，新壽不動產是全省布局，雖然一般來說仍會以六都為優先，但其他地區只要符合一定投報率以上、有發展前景的不動產，不論是工業地產或商用不動產，都會持續評估投資。

面對台灣邁入高齡社會的現況，新壽在過去也推動「樂齡宅」，針對未來前景，陳芝貴指出，新壽一直有在關注樂齡宅相關議題，但過去民眾對於樂齡宅、養生村的部分，市場接受仍有一定限度，但未來只要市場接受度提高，新壽也會往這個趨勢推動，這是一個長遠的計劃，也符合壽險業投資的標的，新壽會持續觀察。

新壽 租金

延伸閱讀

誤信假檢警圈套被騙600萬 再抵押不動產幸被攔下350萬

融資公司挾詐團、地政士 誆人抵押3億房地產爽抽4500萬

獨／防租賃成資金破口 金管會再發函銀行公會租賃不動產授信四大重點

防土地詐騙 新北公會推雙地政士與實習制、立委支持

相關新聞

CIP千億級聯貸案 首見股權限制條款出列

離岸風電聯貸案新遊戲規則出列。據公股人士透露，由於先前離岸風電大廠的股權太過轉手頻繁，未來和興建離岸風場相關的大型聯貸案...

融資公司成打炒房破口？ 金管會出手了要銀行設4道防線

為避免銀行資金透過融資公司流入房市，成打炒房破口，金管會要求各銀行對融資公司授信應設4道防線，一、追蹤資金流向，二、融資...

基富通送聖誕大禮 協助4家育幼院家園修繕

「Ho！Ho！Ho！」國內基金交易平台－基富通12月14日扮演聖誕老公公，參與「等家寶寶2024聖誕傳情」公益計畫，為全...

獨／防租賃成資金破口 金管會再發函銀行公會租賃不動產授信四大重點

據了解，金管會已經在13日正式發函銀行公會，要求全體銀行對於租賃公司的授信管理要新增四大管理的規範，要求銀行如果放款給租...

投資展望論壇周四登場／蔡明彰：明年選股 兩大關鍵

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，台股2025年可用「亂、變、反」三個字來形容。地緣政治及川普上台使全球金融市場充滿混亂，若加...

金融業減碼台股不手軟 10月僅證券業站在買方

據金管會統計，2024年10月銀行續減碼台股88億元，已連四個月砍股，壽險業也大賣353億元，終結連二買，僅券商站買方，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。