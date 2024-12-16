新壽拚不動產活化！租金收益衝50億 未來成長率上看6%

新光金（2888）子公司新光人壽積極進行不動產活化，致力開拓長期穩定的不動產收益！新壽16日與晶華國際酒店集團共同舉行合作儀式，宣布位於台北市信義計畫區的「新光信義傑仕堡」將委託晶華進行經營管理，未來提供住戶更優質的五星級飯店服務，並創造穩定租金收益。另外，新壽不動產活化作為也大有成效，統計自2023至2024年底，新壽活化資產後的出租面積增加約1.5萬坪，年租金收益增加約1.65億元，今年全年收益將突破50億元。展望未來，加上其他商用不動產投資、BOT開發案陸續興建，預估未來三年的租金成長率約4%~6%，租金收入可望提升至60億元。

針對此次與晶華的合作案，新光人壽副董事長洪士琪表示，新壽投資不動產以獲取長期穩定收益為主要策略，看好晶華「品牌經營系統建立」及「人才團隊養成」的規劃，透過人員培訓、業務行銷與飯店建物加值工程，為住戶提供專業多元的全天候服務及居住品質，可望持續強化「新光信義傑仕堡」品牌形象，並吸引更多有長租需求的客戶入住，進一步提高整體出租率，推升營運績效成長。

新光人壽表示，近年新壽持續評估不動產投資運用效率，積極展開各項不動產活化作為，如盤點現有資產優化物業管理、改裝整修老舊建物軟硬體設備，以提升整體資產價值，另處分屋齡老舊、收益率不佳及整合重建不易的閒置不動產，藉此取得處分利益並降低管理成本。

同時，並規劃長期投資，針對屋齡超過30年的不動產進行危老或都更重建，希望可提升資產價格及租金收益。統計自2023至2024年底，新壽活化資產後的出租面積增加約1.5萬坪，年租金收益增加約1.65億元，今年全年收益將突破50億元。

新光人壽指出，除了活化既有的資產外，新壽也持續鎖定購入精華地段或具收益增值性的優質商用不動產，並著眼透過異業結盟拓展商業模式，未來資產增值可期。包括杭北大樓完工後，明年第4季起將為公司挹注營收，另有南港轉運站BOT案、南東大樓新建案、高雄舊總圖地上權開發案等興建中大樓，加上其他自用不動產轉列投資用，預估未來三年的租金成長率約4%~6%，租金收入可望提升至60億元。

另外，金管會已預告修正相關法規，調整壽險業不動產投報率計算標準，最快年底上路。依新制計算，壽險業不動產投報率將從目前2.97%大降0.55個百分點到2.42%，有助挹注商用不動產資金活水。

對此，新光人壽副總陳芝貴表示，若修法順利通過，對於保險業投資在商用不動產的動能將會增加，新壽一直滿看好商用不動產市場，以國內投資市場來講，商辦或工業、物流、IDC 產業所需的不動產及觀光產業所需的飯店，新壽都是持續看好，也會適時的評估投資。

不過，受收益率規範影響，近年壽險業有逐漸往南部布局的趨勢，陳芝貴說，新壽不動產是全省布局，雖然一般來說仍會以六都為優先，但其他地區只要符合一定投報率以上、有發展前景的不動產，不論是工業地產或商用不動產，都會持續評估投資。

面對台灣邁入高齡社會的現況，新壽在過去也推動「樂齡宅」，針對未來前景，陳芝貴指出，新壽一直有在關注樂齡宅相關議題，但過去民眾對於樂齡宅、養生村的部分，市場接受仍有一定限度，但未來只要市場接受度提高，新壽也會往這個趨勢推動，這是一個長遠的計劃，也符合壽險業投資的標的，新壽會持續觀察。