市場觀望 新台幣升2.3分收32.485元

超級央行週本週登場，台股今天開高走小幅走揚作收，匯市呈現震盪整理，市場氛圍觀望，新台幣兌美元今天收盤收32.485元，升2.3分，台北及元太外匯市場總成交金額僅14.21億美元。

台股今天開高走低，午盤過後震盪翻黑，終場加權指數上漲19.42點，收23039.9點，成交值新台幣4087.83億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超69.89億元。

外匯交易員表示，外資偏向匯出，午後則有買有賣，進出口商也適時進場拋補，匯市因此呈現狹幅震盪整理；新台幣兌美元今天開盤價為32.5元，最高32.477元、最低32.53元，最後收32.485元，小升2.3分。

外匯交易員說，超級央行週本週登場，包括美國、日本、台灣、英國都將在本週發布利率政策，加上外資12月陸續放假，匯市氛圍相對觀望，預料要等各國利率決策公布後，才會為市場帶來新的指引方向。

根據中央銀行臉書統計，美元指數走貶0.21%，日圓重貶0.47%，韓元挫0.29%，人民幣跟新加坡幣皆小貶0.04%，越南盾小升0.04%，新台幣走揚0.07%。