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助留才！永豐銀辦員工福利信託 規模年均複合成長率逾10%

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

積極推動全方位信託服務，永豐銀行辦理員工福利信託規模年均複合成長率呈雙位數成長。永豐銀行表示，旗下持續拓展員工福利信託業務，迄今與逾百家企業依各階段所需導入福儲信託、持股信託或為外籍、陸籍員工提供股票保管等服務，帶動銀行員工福利信託規模逐年成長；服務產業除科技業為大宗外，也囊括觀光業、綠能環保業、通信網路業及生技醫療業等，協助企業追求獲利成長的同時也與員工共享經營成果、凝聚向心力。

升級集團福利，助員工累積資產。永豐銀行本（12）月亦協助電子零組件業者－松上集團制定員工福利信託計畫、攜手規劃多元「員工持股信託」獎酬組合專案，推行母、子公司員工皆適用的留才措施；約定每月從員工薪資提撥自提金、企業提撥同等金額獎勵金，交付永豐信託管理以長期投資松上電子股票，並同步規劃海外員工獎酬專案。松上集團董事長包仁志表示，員工是企業重要資產與夥伴，人才發展與員工福利為落實企業永續經營的重點；提撥公司獎勵金為員工累積財富，除激勵人才同心與企業共榮成長外，更提升集團整體薪酬福利、共創勞資雙贏。

為強化留才及增進員工福祉，永豐銀行也宣布自2025年1月1日起正式實施「全員員工持股信託」，全行約6,800名員工皆可獲享營運成果，凡任職永豐銀行滿6個月以上，不分職級、年資，由公司每月提撥定額獎勵金至信託專戶並購買永豐金（2890）股票，打造幸福職場，助員工長期累積財富。

永豐銀行 股票

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