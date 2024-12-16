快訊

菜單曝光濃濃台灣味！蔣萬安席開28桌宴請上海團 有蔣宋美齡最愛甜點

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」家屬心聲曝光

11月人民幣存款餘額連2升 央行：持續觀察走勢

中央社／ 台北16日電

中央銀行今天公布11月底國銀人民幣存款餘額為人民幣1255.53億元，月增29.09億元，連2個月呈現走揚。央行表示，主要是有法人戶收回國外股權、長期債券投資等，以及貨款匯入所致，是否止跌回升還要持續觀察。

央行今天公布11月國銀人民幣業務概況，截至113年11月底，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為912.92億元，月增9.25億元；國際金融業務分行（OBU）月增19.84億元，增加到342.61億元，國銀人民幣存款餘額合計為1255.53億元。

央行官員表示，11月DBU上升是因法人戶回收國外股權投資、長期債券與票券，長期投資到期有所回收，因此帶動DBU上升。

至於11月的OBU也呈現走揚，央行官員說，主要為法人客戶貨款匯入，還有部分廠商匯回國外人民幣存款所致。

央行官員指出，雖然美國聯準會（Fed）先前也有降息，但是目前美元利率仍在高檔，相對人民幣利率還是更有吸引力，因此目前人民幣就是資產配置的選項之一，整體存款餘額已經低迷數月，近期雖然總額呈現連續2個月走揚，但是人民幣存款餘額是否止跌回升，仍要後續持續觀察才行。

央行彙整國銀最新人民幣專案牌告利率，目前1個月期以永豐銀行的5%最佳，3個月是陽信銀行的1.5%最高，6個月期及1年期均為板信銀行的1.65%及1.75%最高。

人民幣 央行

延伸閱讀

中國11月消費總額年增3% 低於市場預期

金控今年前11月獲利大幅成長 股利配發樂觀

今年前11月 陸外資連3個月降幅收窄

股債投資兩樣情 國銀10月連四賣台股吐光上半年加碼、回補債券1636億

相關新聞

CIP千億級聯貸案 首見股權限制條款出列

離岸風電聯貸案新遊戲規則出列。據公股人士透露，由於先前離岸風電大廠的股權太過轉手頻繁，未來和興建離岸風場相關的大型聯貸案...

融資公司成打炒房破口？ 金管會出手了要銀行設4道防線

為避免銀行資金透過融資公司流入房市，成打炒房破口，金管會要求各銀行對融資公司授信應設4道防線，一、追蹤資金流向，二、融資...

基富通送聖誕大禮 協助4家育幼院家園修繕

「Ho！Ho！Ho！」國內基金交易平台－基富通12月14日扮演聖誕老公公，參與「等家寶寶2024聖誕傳情」公益計畫，為全...

獨／防租賃成資金破口 金管會再發函銀行公會租賃不動產授信四大重點

據了解，金管會已經在13日正式發函銀行公會，要求全體銀行對於租賃公司的授信管理要新增四大管理的規範，要求銀行如果放款給租...

投資展望論壇周四登場／蔡明彰：明年選股 兩大關鍵

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，台股2025年可用「亂、變、反」三個字來形容。地緣政治及川普上台使全球金融市場充滿混亂，若加...

金融業減碼台股不手軟 10月僅證券業站在買方

據金管會統計，2024年10月銀行續減碼台股88億元，已連四個月砍股，壽險業也大賣353億元，終結連二買，僅券商站買方，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。