11月人民幣存款餘額連2升 央行：持續觀察走勢

中央銀行今天公布11月底國銀人民幣存款餘額為人民幣1255.53億元，月增29.09億元，連2個月呈現走揚。央行表示，主要是有法人戶收回國外股權、長期債券投資等，以及貨款匯入所致，是否止跌回升還要持續觀察。

央行今天公布11月國銀人民幣業務概況，截至113年11月底，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為912.92億元，月增9.25億元；國際金融業務分行（OBU）月增19.84億元，增加到342.61億元，國銀人民幣存款餘額合計為1255.53億元。

央行官員表示，11月DBU上升是因法人戶回收國外股權投資、長期債券與票券，長期投資到期有所回收，因此帶動DBU上升。

至於11月的OBU也呈現走揚，央行官員說，主要為法人客戶貨款匯入，還有部分廠商匯回國外人民幣存款所致。

央行官員指出，雖然美國聯準會（Fed）先前也有降息，但是目前美元利率仍在高檔，相對人民幣利率還是更有吸引力，因此目前人民幣就是資產配置的選項之一，整體存款餘額已經低迷數月，近期雖然總額呈現連續2個月走揚，但是人民幣存款餘額是否止跌回升，仍要後續持續觀察才行。

央行彙整國銀最新人民幣專案牌告利率，目前1個月期以永豐銀行的5%最佳，3個月是陽信銀行的1.5%最高，6個月期及1年期均為板信銀行的1.65%及1.75%最高。