集保結算所前進台中家扶 倡議深度閱讀傳遞幸福力量

集保結算所配合台中家扶中心歲末活動，12月14日於台中市清水區海灣繪本館舉辦寒冬送暖活動，集保結算所董事長林丙輝展現幸福行動力，與經營團隊投身公益活動，不僅捐助家扶中心，同時倡議深度閱讀與幸福陪伴，為受助家庭注入愛與希望。

活動現場熱鬧非凡，內容豐富多元，包括海灣繪本館導覽、專業講師說故事、餐車小職人體驗等多元活動，不僅如此，家扶中心的孩子還有機會親手製作飯糰與手搖飲，並參與互動團康遊戲，近距離欣賞精采表演，活動現場人潮絡繹不絕，充滿歡笑，孩子們感受到來自社會的溫暖與支持。

林丙輝表示，許多研究證實，長期使用手機和社群媒體，會對孩童的記憶力和專注力造成負面影響，而閱讀能啟發深度思考，是創新不可或缺的基石。集保結算所長期投入ESG發展，特別關注弱勢扶助與教育公益，致力於提升全人教育環境。

這次攜手台中家扶中心與海灣繪本館，希望透過深度閱讀與陪伴，為孩子創造遊戲化的學習體驗，讓愛的力量帶給孩子溫暖，開展希望人生。集保結算所積極發揮公益量能，希望藉由資源挹注，持續協助地方強化社福資源連結，並鼓勵同仁親身參與志工活動，用行動傳遞溫暖，共創家庭美好的親子回憶，並讓良善種子遍布全臺，加乘愛心效益。