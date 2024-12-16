快訊

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」律師曝家屬心聲

負責人捲兒少法遭押！爆料公社急切割 與Fans17關係全曝光

興達海基虧損64億 中鋼集團工會要求經濟部負責

集保結算所前進台中家扶 倡議深度閱讀傳遞幸福力量

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所董事長林丙輝(右)代表捐贈慈善基金予北台中家扶中心，北台中家扶中心主任劉正文(左)代表致贈感謝狀。(台灣集中保管結算所/提供)
集保結算所董事長林丙輝(右)代表捐贈慈善基金予北台中家扶中心，北台中家扶中心主任劉正文(左)代表致贈感謝狀。(台灣集中保管結算所/提供)

集保結算所配合台中家扶中心歲末活動，12月14日於台中市清水區海灣繪本館舉辦寒冬送暖活動，集保結算所董事長林丙輝展現幸福行動力，與經營團隊投身公益活動，不僅捐助家扶中心，同時倡議深度閱讀與幸福陪伴，為受助家庭注入愛與希望。

活動現場熱鬧非凡，內容豐富多元，包括海灣繪本館導覽、專業講師說故事、餐車小職人體驗等多元活動，不僅如此，家扶中心的孩子還有機會親手製作飯糰與手搖飲，並參與互動團康遊戲，近距離欣賞精采表演，活動現場人潮絡繹不絕，充滿歡笑，孩子們感受到來自社會的溫暖與支持。

林丙輝表示，許多研究證實，長期使用手機和社群媒體，會對孩童的記憶力和專注力造成負面影響，而閱讀能啟發深度思考，是創新不可或缺的基石。集保結算所長期投入ESG發展，特別關注弱勢扶助與教育公益，致力於提升全人教育環境。

這次攜手台中家扶中心與海灣繪本館，希望透過深度閱讀與陪伴，為孩子創造遊戲化的學習體驗，讓愛的力量帶給孩子溫暖，開展希望人生。集保結算所積極發揮公益量能，希望藉由資源挹注，持續協助地方強化社福資源連結，並鼓勵同仁親身參與志工活動，用行動傳遞溫暖，共創家庭美好的親子回憶，並讓良善種子遍布全臺，加乘愛心效益。

家扶 繪本 集保結算所

延伸閱讀

台灣樂活永續協會公布調研！樂活旅遊4大新趨勢：永續發展、多日遊程、深度體驗、精緻餐宿

爭黃埔詮釋權 滬成立黃埔歷史文化與兩岸關係研究中心

比爾蓋茲：如果我年輕時有手機 我不確定是否能有今天的成就

嘉義家扶歲末送暖 10戶自強家庭逆境向上

相關新聞

CIP千億級聯貸案 首見股權限制條款出列

離岸風電聯貸案新遊戲規則出列。據公股人士透露，由於先前離岸風電大廠的股權太過轉手頻繁，未來和興建離岸風場相關的大型聯貸案...

融資公司成打炒房破口？ 金管會出手了要銀行設4道防線

為避免銀行資金透過融資公司流入房市，成打炒房破口，金管會要求各銀行對融資公司授信應設4道防線，一、追蹤資金流向，二、融資...

基富通送聖誕大禮 協助4家育幼院家園修繕

「Ho！Ho！Ho！」國內基金交易平台－基富通12月14日扮演聖誕老公公，參與「等家寶寶2024聖誕傳情」公益計畫，為全...

獨／防租賃成資金破口 金管會再發函銀行公會租賃不動產授信四大重點

據了解，金管會已經在13日正式發函銀行公會，要求全體銀行對於租賃公司的授信管理要新增四大管理的規範，要求銀行如果放款給租...

投資展望論壇周四登場／蔡明彰：明年選股 兩大關鍵

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，台股2025年可用「亂、變、反」三個字來形容。地緣政治及川普上台使全球金融市場充滿混亂，若加...

金融業減碼台股不手軟 10月僅證券業站在買方

據金管會統計，2024年10月銀行續減碼台股88億元，已連四個月砍股，壽險業也大賣353億元，終結連二買，僅券商站買方，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。