亞太太空組織論壇 台灣分享衛星應用盼促多邊合作

第30屆亞太區域太空組織論壇11月下旬於澳洲登場，國家太空中心（TASA）今天表示，為了使台灣能進入議程，今年有參與的會員國都同意將會議名稱由原名國家報告（Country Report），改為太空議案報告（SpaceActivities Report），可謂台灣在國際太空社群的重大突破。

TASA指出，今年參與太空議案報告的會員國，除台灣，另包含澳洲、日本、印尼、紐西蘭、不丹、柬埔寨、印度、馬來西亞、蒙古、菲律賓、韓國、新加坡、泰國、阿聯酋、美國、越南。

第30屆亞太區域太空組織論壇（APRSAF）今年11月26日至29日在澳洲珀斯（Perth）舉行，TASA由副主任余憲政率領5位人員，與今年青年選訓課程獲選的3位學員共同參與。

余憲政將分別於大會太空議案報告（Space ActivitiesReport），以及亞太太空領袖圓桌會議（Asia-PacificSpace Leaders Roundtable），說明台灣太空發展歷程、現況和展望。

TASA表示，值得一提的是，為了使台灣能進入原名為國家報告（Country Report）的議程，今年參與的會員國皆同意將會議名稱更改為太空議案報告（SpaceActivities Report），可謂台灣在國際太空社群的重大突破。

此外，TASA今年也成功爭取成為APRSAF太空政策法律工作組（Space Policy and Law Working Group）旗下，與聯合國鏈結的國家太空立法倡議（NationalSpace Legislation Initiatives）觀察員。

TASA指出，會議期間，TASA人員除在各工作組和與會各國分享台灣在衛星影像應用、系統工程、能力建構、國際競賽等面向的發展實況，也積極提出潛在多邊合作倡議構想，表達台灣樂意持續透過APRSAF所提供的多元開放平台，為國際雙多邊太空事務的合作，做出具體實質的貢獻。

TASA於2009年起加入由日本主導的國際太空事務多邊組織APRSAF，隨即參與APRSAF發起的守望亞洲計畫，與亞太各國協作，運用台灣衛星遙測影像，提供全球災害管理即時服務和加值運用。TASA也透過守望亞洲的工作小組，無償分享衛星影像分析工具與技術，貢獻國際太空社群。

TASA指出，台灣多年的參與獲得太空社群肯定，今年會議席間，數位地球（Digital Earth）太平洋地區代表也表示，對TASA在大會分享農業監測及天氣預測的成功經驗相當感興趣，期望未來能促成太平洋島國的應用案例。