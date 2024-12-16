CIP千億級聯貸案 首見股權限制條款出列

離岸風電聯貸案新遊戲規則出列。據公股人士透露，由於先前離岸風電大廠的股權太過轉手頻繁，未來和興建離岸風場相關的大型聯貸案，都將加入「股權條款」。其中尤以目前正在如火如荼籌組的CIP（哥本哈根基礎建設基金）千億級聯貸案將為標竿，在多家銀行要求之下，已有三大股權限制條款入列。

CIP的千億聯貸案，將用於興建離岸風電開發計畫3-1的渢妙風場。知情人士透露，這三大股權限制條款依照不同的完工、營運期間，對於股權結構有不同的要求，其中要求在專案完工後一年內，CIP和其關係企業至少持有超過50%股權，而在專案完工之後的一年以上、十年以內，將依不同的階段，分別要求CIP和其關係企業，及信譽良好的投資人，合計持有的股權必須超過50%，或是CIP和其關係企業，及具備經驗的投資人，合計持有的股權必須超過25%。

知情人士指出，之所以有上述的「股權限制條款」出列，是由於在政府推動風能再生能源政策之下，來自各大風場的融資需求將愈來愈高，除了3-1計畫，未來更有3-2計畫排隊陸續登場，但專案融資難以用傳統的擔保品提供方式來取信於大型行庫，因此改以加入「股權條款」來強化行庫的信任。

大型行庫高層指出，上述的要求非常合理，就以同樣是中國信託擔任財顧的沃旭能源上周完成的國泰人壽及其子公司國泰風能控股投資取得沃旭583 MW大彰化西北離岸風場50%股權為例，沃旭能源仍繼續持有該風場50%股權，也展現沃旭要永續經營台灣風場的態度，這樣的安排亦令銀行團放心。

據了解，國發會旗下的國家融資保證基金也將為CIP聯貸案出動，最大承保量能將為300億元，主要承保購買本土機器設備、海事工程的部分，整個借款期間約在15至20年。

大型行庫主管也透露，除了沃旭和國泰人壽以及國泰風能入股相關的602.5億聯貸案已在上週完成，緊接著國內多家大型銀行緊鑼密鼓正在進行授信審查委員會和董事會報送程序的，就是CIP離岸風電聯貸案，而且規模比沃旭更大，擔任財務財顧的中信銀也力拚能在明年農曆年前後完成簽約。

先前在八大行庫裡，一銀已出任沃旭聯貸的管理銀行，另外還有兆豐和土銀也參與，據了解大型行庫中，至少有半數以上的行庫會參加CIP的聯貸案。