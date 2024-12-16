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基富通送聖誕大禮 協助4家育幼院家園修繕

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基富通證券參與「等家寶寶2024聖誕傳情」公益計畫，捐助國內38家育幼院童心願禮物，以及協助四家育幼院家園修繕。(右五)基富通總經理王浩宇(基富通證券/提供)
基富通證券參與「等家寶寶2024聖誕傳情」公益計畫，捐助國內38家育幼院童心願禮物，以及協助四家育幼院家園修繕。(右五)基富通總經理王浩宇(基富通證券/提供)

「Ho！Ho！Ho！」國內基金交易平台－基富通12月14日扮演聖誕老公公，參與「等家寶寶2024聖誕傳情」公益計畫，為全國各地育幼院童送上溫暖的聖誕祝福與禮物，包括捐助國內38家育幼院童心願禮物，及協助四家育幼院家園修繕，為弱勢孩童搭建「穩搭搭」平安長大的環境。

基富通總經理王浩宇表示，基富通一向秉持著「關懷社會、回饋社會」的營運理念，深知企業的責任不僅僅是創造經濟價值，更重要的是能夠為社會帶來正面的影響。所以長期以來，在官網、社群媒體、實體講座等中，不遺餘力推廣免費的基礎理財教育，及公益捐助社會上的弱勢族群。

去(2023)年，基富通首度參與等家寶寶的聖誕傳情計畫，除了給孩童心願小禮物，也協助大同育幼院遊樂場重建，重建工程已在今年上半年完工，及取得SGS檢驗合格報告，給院內兒童一座安全、好玩的遊樂場，讓孩子們透過遊戲發展認知能力、人際互動、情緒管理、創造力與想像力等重要技能。

王浩宇表示，這是一件非常有意義的事，因此今(2024)年基富通再度參與「等家寶寶2024聖誕傳情」公益計畫，內容包括捐助國內38家800多位育幼院童心願禮物，與幫助桃恩園(張老師基金會)、聖道兒少之家、凱歌園中途之家、花蓮希望學園等四家育幼院的家園修繕，給孩子一個穩固與安全的居住環境。

基富通今年度還捐助花蓮安德啟智中心、伯大尼兒少家庭基金會等社福機構，期望為弱勢兒少與身障者營造一個安全、舒適的成長環境，讓每位孩童都能感受到大家的溫暖關懷，在愛與希望的環境中茁壯成長，勇敢地邁向美好的未來。

王浩宇說，基富通只是一家小型的金融機構，盼有更多的企業、組織一起投入更多的資源與關愛，把有限的小愛化成無限的大愛，照護社會上的弱勢孩童與家庭，為社會帶來更多的正能量。相信通過每個人的努力付出，能夠為孩子創造一個更加美好的明天。

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