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富邦證券應臺灣證券交易所之邀 赴越南舉辦說明會

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

為使越南台商瞭解台灣資本市場的優勢，富邦證券應臺灣證券交易所邀請，與安侯建業聯合會計師事務所，共同於12月9日至12日在越南胡志明市舉辦「前進台灣資本市場」說明會。本次活動由臺灣證券交易所副總經理杜惠娟、富邦證券副總經理徐傳禮、安侯建業聯合會計師事務所池世欽策略長率隊，吸引逾25家優質台商企業參與。

臺灣證券交易所副總經理杜惠娟表示，近年來研究機構對東協經濟體評比，越南的經濟成長率、台商家數、營收暨獲利成長皆為榜首。近年證交所上市服務團隊積極在越南各地與企業代表交流，表達台灣資本市場支持海外台商成長茁壯的使命。今年由富邦證券主辦的越南製鞋大廠來億成功回台上市掛牌，繳出市值將近新台幣仟億元的亮眼成績，讓我們深刻感受到越南台商的實力及對台灣資本市場的支持，創造台股集中市場亮點。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，在臺灣證券交易所指導下，富邦證券致力於扶植營運績效良好的企業進入資本市場，協助其籌資、增加能見度及擴大營運規模。從企業拜訪中發現，在地台商在越南扎根多年，具備IPO的條件和實力，藉由富邦證券提供的創投投資、IPO掛牌、SPO籌資、併購財務顧問等完整服務，可協助當地台商與台灣資本市場接軌，擴大企業經營規模並提升國際能見度。

本次活動在越南台灣商會聯合總會總會長蔡文瑞、及台北富邦銀行越南地區代表兼胡志明市分行行長廖志文的引薦之下，拜訪當地電動工具機、精密沖壓零件、自行車材料、及硅膠製品等台商企業，並與企業互動與交流。未來，富邦證券也將與臺灣證券交易所更緊密合作，持續扶植營運績效良好的企業進入資本市場，並積極推動東南亞的台商企業回台上市，成為當地台商轉型升級的最佳夥伴。

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