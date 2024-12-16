聽新聞
0:00 / 0:00

台新銀領軍公益 捐出3370萬元 為愛凝聚

聯合報／ 記者林海／台北報導
台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋與獲獎團體合影。圖／台新銀行公益慈善基金會提供
台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋與獲獎團體合影。圖／台新銀行公益慈善基金會提供

第十五屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動十四日舉辦捐贈典禮，本屆共捐出三三七○萬元，獲獎率達六成。

此次活動由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心聯合舉辦。

基隆市市長謝國樑、台東縣縣長饒慶鈴以影片祝賀，基隆市政府副市長邱佩琳、社會處處長楊玉欣以及台東縣政府社會處處長陳淑蘭特別受邀出席，國際舞蹈家簡珮如則以活動代言人身分出席並接受感謝狀。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘指出，科技詐騙著實增加網路投票困難，台新則發揮如台新戰神籃球隊為目標奮鬥的精神，陪伴社福勇往直前，同時攜手文化大學廣告系學生創意宣傳。

鄭家鐘表示，本屆共計二六八家團體及個人參與，共一六七家團體獲公益基金及資源，發出三三七○萬元，總得獎率近六成，其中社福領域（含王月蘭基金會及艋舺龍山寺）增發一七四五萬元，在原七十二個獎項外，增發八十三個獎項。

台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋認為，迄今透過台新平台已與多家社福結善，今年透過增額與指定捐助亟需；台灣生命之窗慈善協會理事長李怡潔則持續推動ＳＭＡ（脊髓性肌肉萎縮症）病友權益，今年幸獲龍山寺支持，提供病友更多生活及醫療照顧。

第十五屆活動邀請國際舞蹈家簡珮如用舞蹈結合公益，將愛散播全台各個角落，同時攜手中國文化大學廣告系產學小組「ＳＯＬ」創意宣傳，藉由設計默契遊戲和投票挑戰，鼓勵年輕人關心社會弱勢。

公益 艋舺 龍山寺

延伸閱讀

TPBL／台新戰神防線下半場失守 不敵夢想家火力中止4連勝

鼎泰豐釋出140職缺「洗碗作業員」月薪4.3萬起 北市30企業擴大徵才

社工被霸凌2／資深社工被罵「去死」 威脅別想再找工作

桃園新屋社福路轉彎處又逢水利溝釀禍 相關單位千萬元改善

相關新聞

防開發商落跑 離岸風電聯貸 首見股權條款

離岸風電聯貸案將訂定新遊戲規則。公股人士透露，先前離岸風電開發商的股權轉手過於頻繁，未來和興建離岸風場相關的大型聯貸案，...

新聞分析／禁投機炒作 離岸風電不能蓋完就閃

丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）千億元級聯貸案將首度提出三大股權限制條款，引起金融業者矚目，由此也可見銀行業者對於台灣...

台新銀領軍公益 捐出3370萬元 為愛凝聚

第十五屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動十四日舉辦捐贈典禮，本屆共捐出三三七○萬元，獲獎率達六成。

為何10月銀行、壽險砍台股？ 前10月賣股是去年的近十倍

據金管會統計，2024年10月銀行續減碼台股88億元，已連4個月砍股，壽險業也大賣353億元，終結連二買，僅券商站買方，...

央行周四理事會決議 三大首席經濟學家全預測這結果

中央銀行將於本周四（19）日召開今年最後一場理監事會議，富邦金控首席經濟學家羅瑋、永豐金控首席經濟學家黃蔭基、國泰世華銀...

獨／半世紀僅8人有！辜仲諒的人生導師 中信集團老臣吳春臺獲「中信獎章」榮退

40年來低調輔佐辜家兩代，被中信金大股東辜仲諒稱為「人生導師」的中信集團老臣吳春臺，在本月5日舉辦的中國信託動員大會上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。