台新銀領軍公益 捐出3370萬元 為愛凝聚

第十五屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動十四日舉辦捐贈典禮，本屆共捐出三三七○萬元，獲獎率達六成。

此次活動由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心聯合舉辦。

基隆市市長謝國樑、台東縣縣長饒慶鈴以影片祝賀，基隆市政府副市長邱佩琳、社會處處長楊玉欣以及台東縣政府社會處處長陳淑蘭特別受邀出席，國際舞蹈家簡珮如則以活動代言人身分出席並接受感謝狀。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘指出，科技詐騙著實增加網路投票困難，台新則發揮如台新戰神籃球隊為目標奮鬥的精神，陪伴社福勇往直前，同時攜手文化大學廣告系學生創意宣傳。

鄭家鐘表示，本屆共計二六八家團體及個人參與，共一六七家團體獲公益基金及資源，發出三三七○萬元，總得獎率近六成，其中社福領域（含王月蘭基金會及艋舺龍山寺）增發一七四五萬元，在原七十二個獎項外，增發八十三個獎項。

台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋認為，迄今透過台新平台已與多家社福結善，今年透過增額與指定捐助亟需；台灣生命之窗慈善協會理事長李怡潔則持續推動ＳＭＡ（脊髓性肌肉萎縮症）病友權益，今年幸獲龍山寺支持，提供病友更多生活及醫療照顧。

第十五屆活動邀請國際舞蹈家簡珮如用舞蹈結合公益，將愛散播全台各個角落，同時攜手中國文化大學廣告系產學小組「ＳＯＬ」創意宣傳，藉由設計默契遊戲和投票挑戰，鼓勵年輕人關心社會弱勢。