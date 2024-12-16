投資展望論壇周四登場／蔡明彰：明年選股 兩大關鍵

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，台股2025年可用「亂、變、反」三個字來形容。地緣政治及川普上台使全球金融市場充滿混亂，若加徵各國關稅通膨變化再起，但股市可能提前定價（Pricing），激烈迭盪後往反方向靠近，操作難度升高。

經濟日報本周四（19日）舉辦「經濟投資展望論壇-智勝2025」，蔡明彰當天將以「2025台股展望」為題發表演講。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧協辦。

2024年即將畫下句點，即便地緣政治風險升溫等多項外部變因持續干擾台股，外資大舉提款，不過，台股今年以來仍上漲近三成，表現突出。

蔡明彰指出，台股以科技股為主，走勢貼近美股，標普500近150年僅五次連二年漲20%，近一次是2023年及2024年，連漲二年漲20%之後，第三年怎麼走的關鍵在於公債殖利率。若公債殖利率呈下跌趨勢，則美股看漲；反之，公債殖利率上揚，則美股恐大跌。

台股也在2023年及2024年連二年大漲逾20%，2025年多空走向，必須關注美債殖利率，最大不確定性因素是川普上台後，是否落實加徵各國關稅的政見。

整體來看，加徵關稅將使美國CPl上升，過去二年通膨趨緩功虧一簣，聯準會2025年降息空間有限。但也可能威脅加徵關稅只是談判手段，實際沒有發生關稅戰，台股應會先大幅下修後鬆口氣，之後再暴漲。

蔡明彰認為，2025年選股要特別考慮股價基期及對冲通膨風險二大要素。台積電過去十年僅2021年及2022年兩年走勢不如大盤，問題不在基本面，而是美國消費者物價指數（CPI）上揚的外在環境因素。不過，台積電2024年以來股價已大漲80%，基期墊高下，2025年走勢將取決美國通膨。

他說，AI仍是半導體最大增長動力，但基期提高後，2025年AI伺服器增長幅度恐由42%放緩至11%，相關族群2023年至2024年漲幅已大，將面臨長線壓力。

至於蘋果與輝達市值爭霸戰，看好2025年蘋果將明顯勝出。蘋果基期及估值較低，將帶動台股蘋概表現。航運高股息殖利率及加關稅搶運潮，可對冲美國通膨風險，2025年台股主流板塊，將往航運移動。