投資展望論壇周四登場／蔡明彰：明年選股 兩大關鍵

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
萬寶投顧投資總監蔡明彰。萬寶投顧／提供
萬寶投顧投資總監蔡明彰。萬寶投顧／提供

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，台股2025年可用「亂、變、反」三個字來形容。地緣政治及川普上台使全球金融市場充滿混亂，若加徵各國關稅通膨變化再起，但股市可能提前定價（Pricing），激烈迭盪後往反方向靠近，操作難度升高。

經濟日報本周四（19日）舉辦「經濟投資展望論壇-智勝2025」，蔡明彰當天將以「2025台股展望」為題發表演講。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧協辦。

2024年即將畫下句點，即便地緣政治風險升溫等多項外部變因持續干擾台股，外資大舉提款，不過，台股今年以來仍上漲近三成，表現突出。

蔡明彰指出，台股以科技股為主，走勢貼近美股，標普500近150年僅五次連二年漲20%，近一次是2023年及2024年，連漲二年漲20%之後，第三年怎麼走的關鍵在於公債殖利率。若公債殖利率呈下跌趨勢，則美股看漲；反之，公債殖利率上揚，則美股恐大跌。

台股也在2023年及2024年連二年大漲逾20%，2025年多空走向，必須關注美債殖利率，最大不確定性因素是川普上台後，是否落實加徵各國關稅的政見。

整體來看，加徵關稅將使美國CPl上升，過去二年通膨趨緩功虧一簣，聯準會2025年降息空間有限。但也可能威脅加徵關稅只是談判手段，實際沒有發生關稅戰，台股應會先大幅下修後鬆口氣，之後再暴漲。

蔡明彰認為，2025年選股要特別考慮股價基期及對冲通膨風險二大要素。台積電過去十年僅2021年及2022年兩年走勢不如大盤，問題不在基本面，而是美國消費者物價指數（CPI）上揚的外在環境因素。不過，台積電2024年以來股價已大漲80%，基期墊高下，2025年走勢將取決美國通膨。

他說，AI仍是半導體最大增長動力，但基期提高後，2025年AI伺服器增長幅度恐由42%放緩至11%，相關族群2023年至2024年漲幅已大，將面臨長線壓力。

至於蘋果與輝達市值爭霸戰，看好2025年蘋果將明顯勝出。蘋果基期及估值較低，將帶動台股蘋概表現。航運高股息殖利率及加關稅搶運潮，可對冲美國通膨風險，2025年台股主流板塊，將往航運移動。

立即預約報名

台股 關稅

延伸閱讀

iPhone也有折疊機了？傳明年蘋果將推更薄iPhone、折疊式機種展開比16 Pro Max大

金融三業中券商最看好台股 連二買、10月更加碼近59億

股債投資兩樣情 國銀10月連四賣台股吐光上半年加碼、回補債券1636億

台股成提款機 壽險業10月大賣台股353億、反手加碼海外股債逾800億

相關新聞

金融業減碼台股不手軟 10月僅證券業站在買方

據金管會統計，2024年10月銀行續減碼台股88億元，已連四個月砍股，壽險業也大賣353億元，終結連二買，僅券商站買方，...

防開發商落跑 離岸風電聯貸 首見股權條款

離岸風電聯貸案將訂定新遊戲規則。公股人士透露，先前離岸風電開發商的股權轉手過於頻繁，未來和興建離岸風場相關的大型聯貸案，...

投資展望論壇周四登場／蔡明彰：明年選股 兩大關鍵

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，台股2025年可用「亂、變、反」三個字來形容。地緣政治及川普上台使全球金融市場充滿混亂，若加...

銀行、壽險業回補債券...看見甜蜜價

川普2.0來襲，10月美債、海外債殖利率大彈，價格反向大跌，買債「甜蜜價」重現，讓銀行、壽險業回頭補債。

新聞分析／禁投機炒作 離岸風電不能蓋完就閃

丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）千億元級聯貸案將首度提出三大股權限制條款，引起金融業者矚目，由此也可見銀行業者對於台灣...

台新銀領軍公益 捐出3370萬元 為愛凝聚

第十五屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動十四日舉辦捐贈典禮，本屆共捐出三三七○萬元，獲獎率達六成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。