銀行、壽險業回補債券...看見甜蜜價

川普2.0來襲，10月美債、海外債殖利率大彈，價格反向大跌，買債「甜蜜價」重現，讓銀行、壽險業回頭補債。

據金管會統計，2024年10月銀行、壽險業砸2,289億元補債，買債量是今年新高，累計前十月金融三業砸7,608億元搶債。

一家金控主管說，10月美10年公債殖利率回彈到4.3%，壽險業最愛買的公司債殖利率更逾5%，誘使銀行和壽險業進場布局高收益美債和海外債，等待2025年降息、再賺資本利得。