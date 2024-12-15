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為何10月銀行、壽險砍台股？ 前10月賣股是去年的近十倍

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台股示意圖。圖/本報系資料照片
台股示意圖。圖/本報系資料照片

金管會統計，2024年10月銀行續減碼台股88億元，已連4個月砍股，壽險業也大賣353億元，終結連二買，僅券商站買方，10月金融三業減碼382億元，累計前10月減碼4,935億元，砍股手筆是去年一整年的9.4倍，全年恐衝破5,000億元大關。

為何愈逢年底，銀行持續減降台股部位？一家金控主管坦言，台股除權息旺季已過，銀行持有台股部位到年底，反會增加資本計提，吃掉資本適足率，減降部位有助維持適足率，估第四季銀行業仍較偏向站賣方；壽險業則續賣股補獲利。

銀行業台股投資，扣除成本後，10月底帳上未實現利益4,118億元，是該數字對外揭露來二度站上4,000億元大關，顯示銀行業在股海戰績頗豐，有助拉升銀行業淨值，提高配股息空間，彌補舊債評價損失。新高是6月底未實現利益4,278億元。

11月單月台股下跌2.44%，銀行業股票未實現利益縮減，也壓抑壽險業資本利得空間，加上川普2.0來襲，資本市場波動加劇，也讓金融業操盤更加謹慎。

金管會公布2024年10月底金融三業國內外股票投資餘額3兆4,210億元（市價列帳）月增1.44%，遠低同期台股2.68%漲幅，顯示金融業站賣方。

10月銀行業減碼88億元，連4個月共賣股1,189億元，全數回吐上半年加碼部位，累計前10月反轉減碼4億元。

10月券商續補59億元，連兩個月站買方，累計前10月買股604億元，是金融業中唯一挺台股者。

10月壽險終結連二買。10月底壽險業持台股市值降到1兆8,489億元，月增0.76%遠低於台股同期漲2.68%，推算壽險業10月減碼353億元，累計前10月減碼5,535億元是史上同期最大，也是2023年全年的5.3倍。

也因壽險業加大減碼手筆，使10月金融三業砍股擴大到382億元，較9月又明顯擴大，累計前10月金融三業共減碼台股4,935億元，已是去年一整年減碼526億元的9.4倍，壽險業仍是補刀主力。

再以國外股市來看，壽險業10月底持國外股票市值5,000億元，月增4%與美國S&P指數同期漲1%，估算壽險業加碼美股240億元，合計壽險業國內外股票10月減碼113億元，累計前10月砍國內外股票約6 ,195億元，顯示壽險業今年獲利全以股票資本利得為主。

壽險業 金管會 銀行業

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