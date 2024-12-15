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央行19日再祭房市管制？行庫主管分析：市場漸降溫估暫不出手

中央社／ 台北15日電

央行第4季理監事會19日登場，市場普遍預期利率將「連3凍」。至於是否端出新一波房市管制，專家認為，房市降溫很明確，民眾對價格上漲的預期也已減少；行庫主管則分析，目前交易已趨向回歸剛性自住，央行應會先「讓子彈再飛一下」。

隨央行第4季理監事會將於19日舉行，市場普遍預測利率會「連3凍」。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，台灣經濟環境持穩，經濟成長率站穩3%之上，通膨率也在2%上下，推測央行會打安全牌，利率按兵不動機率較高，至明年上半年，升息可能性低、降息則言之過早。

此外，林啟超認為，明年1月重新入主白宮的美國總統當選人川普，作風激進、難以預料，常突襲式宣布新措施，台灣央行「不得不」採取保守策略，如果此時政策上有較大變動，可能限縮未來的應變彈性。

此外，為讓房市降溫，央行在9月理監事會出重手，祭出史上最嚴的第7波選擇性信用管制，12月是否可能祭出第8波管制措施，備受矚目。

林啟超指出，雖然10月、11月建物買賣移轉棟數下滑，房仲、代銷多認為打房已見效，但尚「不能說目的已達成」。同時，央行關注銀行不動產貸款集中度，還有銀行法第72條之2水位調整，因此房市管制不可能馬上落幕。

台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真則認為，今年下半年，房市量能萎縮非常明顯，不少房仲業者近期的成交量幾乎較6月腰斬，房市降溫很明確，雖然價格沒有明顯鬆動，民眾對價格上漲的預期已減少。

劉佩真說，央行主要關注是房價變化、不動產貸款集中度等指標，不過第7波選擇性信用管制9月下旬推出，至今才一季的時間，成果尚未完全顯現，央行若拉長觀察時間，會是較好的作法。

此外，先前央行總裁楊金龍在立法院報告時，被立委問及是否還會有第8波選擇性信用管制，他表示，政策需要發酵一段時間，慢慢觀察效果，目前房市的預期心理已經停住，但要談第8波「言之過早」。

公股行庫主管則認為，初步看來，第7波選擇性信用管制對房市過熱情況，確實起到冷卻作用，預期交易將持續回歸剛性自住，因此央行應會先「讓子彈再飛一下」，並動態評估是否做出政策調整。

央行 房市

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