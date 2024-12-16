創櫃板發力 招手AI新創

櫃買中心與台灣數位治理協會、AI新創大同盟及台灣工研新創總會攜手合作，舉辦「AI領航—加速AI新創IPO前瞻論壇」，櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買中心將致力打造創櫃板成為中小微AI新創企業的發展平台，協助創新企業在早期階段即能獲取所需資源，並吸引機構法人與投資人發掘投資先機，營造雙贏局面。

隨人工智慧（AI）技術迅速發展，各式應用如雨後春筍般湧現，為協助AI新創企業加速進入資本市場，強化競爭力，櫃買中心舉辦「AI領航—加速AI新創IPO前瞻論壇」，邀請數位發展部部長黃彥男蒞臨指導，並由前科技部部長暨台大名譽教授陳良基發表專題演說，吸引眾多新創公司代表與會，場面熱絡。

本次論壇講題包括「未來10年AI發展，台灣新力量」以及「新創掛牌首選-櫃買市場」，分別是由陳良基及櫃買中心上櫃審查部副組長劉宏亮主講，另外「AI前瞻座談」則是由台灣數位治理協會理事長陳春山主持，陳良基、台灣工研新創協會總會長高繼祖、全國工業總會秘書長呂正華、台智雲總經理吳漢章及安侯建業聯合會計師事務所副執行長郭冠纓與談，從產官學多方角度，與AI新創企業分享台灣AI產業發展策略專業觀點。

櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買市場具備完善的多層次市場架構，其中創櫃板可提供非公開發行公司免費輔導及公開籌資平台籌資管道，暨協助提升中小微新創企業能見度，隨著台灣AI新創企業百花齊放，櫃買中心將致力打造創櫃板成為中小微AI新創企業的發展平台。