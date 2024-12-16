保險小百科／投資型保單 標的可自選

投資標的，指保戶的投資型保單提供哪些金融商品作為連結投資，獲利多寡完全取決於保戶自行選擇的投資標的之經營績效。

凱基人壽表示，目前投資型保單可投資的標的以國內、外共同基金為主，另外也包含全權委託投資帳戶、指數股票型基金（ETF）或貨幣帳戶等，保戶可由自己選擇投資標的，需要提醒的是，購買投資型保險，除了了解保單收取的各項費用，也該留意保險商品說明書內所揭露標的之相關費用，例如，每支投資標的之申購手續費、經理費、保管費等相關費用，視本身的風險屬性及預算，挑選適合自己的投資標的。

投資型保單是由「保險」與「投資」組合而成的保險商品，投資標的相當多元，例如全權委託投資帳戶、共同基金、ETF等，投資型保單按保險法規定，需要設立專設帳簿，由保險公司採個別帳戶管理。