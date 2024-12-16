退休金算盤／勞工三大保險 雇主留意規定

勞保是受僱勞工最重要的社會保險，目前提供現金給付生育、傷病、死亡、以及老年年金、失能年金、遺屬年金等；其中，老年年金更是千萬勞工老年賴以為生的經濟生活保障。根據規定，勞工只要受僱於五人以上企業，不論是全時工作者或部分工時工作者，雇主一律為強制投保單位，為勞工投保勞保。

除了勞保外，就業保險、勞工職業災害保險，對勞工保障影響甚鉅。就業保險是當勞工遭遇非自願性失業事故時，提供失業給付、再就業獎助、職訓津貼，及失業被保險人健保費補助等保障，以安定其失業期間之基本生活。

而職業災害保險（簡稱災保）是自2022年5月1日實施，以專法形式，將勞工保險條例的職業災害保險，以及職業災害勞工保護法的規定予以整合，除了擴大納保範圍，提升各項給付保障之外，並整合職災預防與重建業務，使整體職業災害保障制度更加完善。

勞保、就保、災保之投保條件 圖／經濟日報提供

勞保、就保、及災保的投保條件，常被搞混。勞保局官員說明，僱用勞工五人以上公司、行號等單位，為勞工保險的強制投保單位，雇主應為所僱勞工辦理參加勞工保險；僱用勞工未滿五人之單位，雇主得為勞工辦理加勞保。

此外，勞保局強調，事業單位不論僱用人數多寡，均為就業保險及勞工職業災害保險的強制投保單位，應為所僱勞工辦理參加就業保險及勞工職業災害保險。

官員表示，勞工不論為全時或部分工時工作者，都適用相同的加保規定。換言之，打工族皆有加保勞保、就保及災保權益。

勞保局表示，投保單位如違反各該保險強制加保規定，依規定將處以罰鍰，且勞工因此受有損失，雇主應負勞工保險或就業保險之保險給付損害賠償責任；此外，勞工如遭遇職業傷病，於請領勞工職業災害保險給付後，勞保局將令雇主繳納勞工職業災害保險給付金額。勞工如發現投保單位有違法情事，可檢具具體事證，逕向勞保局反映，以確保加保權益。

當受僱勞工於假日到（離）職，企業如何申報加（退）保？勞保局表示，投保單位應於所屬勞工到（離）職之當日，向勞保局申報加（退）保。勞工如於勞保局依規定放假之日、當日17時後至24時前、或所屬投保單位所在地方政府依規定發布停止上班日（如颱風停班）到（離）職，投保單位應至遲於次一上班日將加（退）保申報表及到職證明文件送交或郵寄保險人，以保障勞工加保權益。

勞保局表示，投保單位亦可即時透過勞保局「e化服務系統」辦理加（退）保，或於勞工預定到（離）職日起前十日內，透過該系統線上預辦加（退）保，不受假日或夜間影響。

勞動部表示，勞工只要依勞基法年滿65歲退休年齡，可自由選擇要領取勞保年金或勞雇協商延後退休繼續工作；退休制度完全沒有改變，也一定領得到勞保年金。