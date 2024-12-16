專家教你保／颱風洪水險附加條款 添保障

今年颱風侵襲頻繁，傳出不少災情，有些民眾的房屋因風災受損，有些人的愛車成了泡水車、甚至被吹倒的路樹壓毀，損失慘重。但因為颱風屬於天災，並不在一般住宅保險或汽車保險的保障範圍內，因此呼籲大家應及早做好防颱準備，牢記「加、減、乘、除」防災四原則，且平時就要為住宅或愛車投保「颱風洪水險附加條款」，來轉嫁財產損失的風險。

「颱風洪水險附加條款」屬於附約條款，無法單獨投保，民眾必須先投保汽車車體損失保險、或住宅火災保險等主保險契約後才可額外加保。

面對颱風豪雨來襲，建議牢記防災四原則 圖／經濟日報提供

然而，「颱風洪水險附加條款」其實是一般通俗簡稱，針對汽車車體損失保險可加保的是「汽車車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，原則上只可以與車體損失主險同時起保或退保，如在中途加保者，保費仍須以一年期計收，若在中途單獨退保颱風洪水險者，則不予退費。

另外，針對住宅火災保險則是可加保「超額颱風及洪水保險附加條款」。雖然住宅火險自2020年起已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，若投保標的物於保險期間內，直接因颱風或洪水事故導致被保險之住宅淹水達50公分以上，符合「水災災害救助種類及標準」之淹水救助時，可依承保建築物所在地區獲得7,000元至9,000元不等的補償金。

但是，颱風洪水不僅會造成建築物本身的毀損，還會讓家具或家電報銷，家中裝潢、粉刷與地板也可能因泡水而嚴重毀損，也就是說，住宅火險既有的颱風及洪水災害補償的保障，恐不足以填補實際損失。因此，建議民眾在投保住宅火險的同時，仍要加購「超額颱風及洪水保險附加條款」。

以台北市五層樓公寓的一樓、25坪大小為例，若加保超額颱風洪水險、建築物保額182.8萬元，自負額為每一事故賠償金額之5%，一年的參考保險費約3,285元。若因住家建築物淹水，經評估建築物實際損失100萬元，自負額僅5萬元，其餘的95萬元建築物損失將由保險公司賠付；而家具、家電等動產部分的保障，則亦可另外加費加保，轉嫁損失風險。

但要注意的是，如果承保之保期已包含在颱風季（5/1至10/31）內任何一天，如在中途加保者，保費仍須以一年期計收，即便未來中途退保，「超額颱風及洪水保險附加條款」之保費也不予退還。

（本文由南山人壽順福通訊處處經理莊家隆提供，記者齊瑞甄整理）