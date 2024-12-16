搭演唱會熱 業者推門票損失險

台北大巨蛋星光熠熠，重量級藝人先後舉辦個人演唱會，明星魅力加持讓演唱會門票場場秒殺，面對演唱會衍生的龐大人流及車流，除了仰賴疏散的安全維護，兆豐保險建議，民眾可藉由投保國內旅行綜合保險分散追星可能衍生的意外風險。

台北小巨蛋去年演唱會實際票房收入約18.5億元，而大巨蛋可容納人數約為小巨蛋的2.6倍，活動結束後的人潮疏散，以及大巨蛋周邊的龐大車流移動，其衍生的安全問題不容忽視。兆豐保險表示，追星族在出發前投保國內旅行平安保險，意外身故、喪葬費用或失能保險金（AD&D） 理賠最高可達1,000萬元，另選購旅行不便險，還能進一步擴大保障範圍。

舉例來說，假設被保險人於保險期間以乘客身分搭乘之陸上公共交通工具發生機械故障或交通意外事故而停駛四小時以上，或駕駛或乘坐之汽車因發生機械故障或交通意外事故，導致無法繼續行駛且經道路救援服務拖吊；又或是在用餐發生食物中毒（最高一次），經合格醫師診斷並出具診斷證明書者，或是因人潮眾多導致手機被竊等狀況皆有理賠。

此外，台灣產物保險首創「門票費用損失保險」，當擠破頭的超夯演唱會門票，卻因為突發狀況導致自己當天無法入場，損失的高額門票費用，不用自認倒霉，門票損失險包含若因地震颱風因素、突發疾病或意外、交通工具取消、延誤或拋錨等因素，皆有理賠。但如果是因主辦單位取消活動、被保險人門票遺失，則不負賠償責任。