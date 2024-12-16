出國玩 旅行綜合險不可少

又到了年底旅遊旺季，許多人都藉由出國放鬆犒賞自己，兆豐保險表示，規劃海外旅遊除了行程及食宿安排以外，也別忘記藉由保障規劃分散風險，建議在出發前投保國外旅行綜合保險，包含班機延誤或旅途中因意外傷害產生的醫療費用，皆可透過保險轉嫁風險，減輕經濟負擔。

在極端氣候影響下，秋颱接二連三侵襲台灣，以康芮颱風為例除了造成風災損失外，部分國內外航班也被迫取消，導致遊客被迫滯留當地打亂原有的既定行程，還得為此額外支出食宿費用，傷荷包也影響旅遊興致。

年節出國旅遊之投保建議 圖／經濟日報提供

兆豐保險表示，如果擔心出發前或返國時，因颱風、地震等天災導致航班延誤而被迫滯留當地，建議可透過網路投保國外旅行綜合保險，被保險人只要是出發前，因地震、颱風天災等因素，導致原本預定搭乘的定期航班因此較預定出發時間延誤達四小時；或是預定前往之地點因天災等因素被迫更改旅程，其增加的交通、食宿費用皆能申請理賠。

富邦產險則指出，出國旅遊變數多，建議民眾出國旅行之時，除投保保障人身安全的旅行平安險，亦可附加旅行綜合險及旅行不便險以轉嫁旅程中所帶來的不便，讓出國旅遊更放心，目前市場上旅行不便險理賠方式可分為「實支實付型」與「定額給付型」兩大類，前者需依實際支出單據於保險額度內進行賠付；後者則不論民眾的實際支出，只要符合理賠條件，即定額給付保險金。

國泰產險提醒，海外旅程風險變數較高，除了著重班機延誤、旅程取消、旅程更改等不便險保障之外，也別忘了投保足額的旅平險保障，如身故失能、意外傷害醫療及海外突發疾病醫療等保障，轉嫁人身、財產安全風險。

此外，被保險人如果抵達目的地領行李時發現因航空公司處理失當導致行李延誤逾六小時，須向航空業者開立行李延遲證明，作為保險理賠所需文件。