三大首席經濟學家看央行周四理事會決議

中央銀行將於本周四（19）日召開今年最後一場理監事會議，富邦金控首席經濟學家羅瑋、永豐金控首席經濟學家黃蔭基、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超均預估，央行本季貼放利率將「連三凍」，房市管制措施也將「停看聽」，不急著推出第八波管制措施；另外，金融市場也預期，央行本季可能上修今、明年經濟成長預估值。

央行在今年6月與9月連接採取房市管制措施，其中9月推出的第七波打炒房措施被視為「史上最重」、掀起房市「金龍海嘯」，迄今為止，國內房市景氣已明顯降溫，因此，首席經濟學家們認為，央行本周四再推第八波措施的機率不高。

儘管美國聯準會、歐洲央行等先進國家啟動降息循環，但黃蔭基預估，2025年台灣重貼現率將維持2%不變，意即包含今年第4季在內的未來五季都不會調整。預估2025年美元續強，新台幣匯率由31.1元起跳、難見「2」字頭。

房市管制方面，羅瑋指出，央行現階段政策目標是讓房價不要再漲上去，但是央行也並沒有真正要讓房價跌下來，若真要讓房價跌下來，央行的基準利率不會是現在的2%，且如果像韓國央行做的那麼激烈，房價驟跌兩成，經濟得付出非常慘重的代價，非台灣央行所樂見。

羅瑋表示，央行在6月與9月均調升存準率緊縮市場資金，並且加碼信用管制，後續成效如何，以及川普將上任，對市場會造成什麼樣的衝擊，央行都需要再觀察一下，第4季房市政策維持原先措施不動，是現階段比較好的做法。

林啟超表示，台灣央行現階段重點不是利率，而是聚焦在房市控管；央行將觀察國內房市「三高」指標，包括高房價、銀行法72-2條占比，以及不動產放款占總放款比重偏高等是否緩和，若房市指標「三高」獲改善，央行不見得需要祭出第八波管制，預估明年房市將呈「量縮價鬆動」格局。

金融圈主管指出，楊金龍先前在立法院表示，央行對銀行道德說服並採第七波房市管制，主要是為了扭轉房價上漲的預期心理，目前預期心理確實已經扭轉，但並非政策一實施，房價就能馬上下來。他表示，從網路的分析來看，市場對房價上漲的預期心理已經停止，但房價要到明年中才有辦法慢慢調整下來，央行也希望房市能如此，並達到「軟著陸」目標。