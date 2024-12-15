獨／半世紀僅8人有！辜仲諒的人生導師 中信集團老臣吳春臺獲「中信獎章」榮退

40年來低調輔佐辜家兩代，被中信金大股東辜仲諒稱為「人生導師」的中信集團老臣吳春臺，在本月5日舉辦的中國信託動員大會上，獲頒向來有中國信託集團最高榮譽之稱的「中信獎章」。

中信獎章可說是中國信託最高榮譽，這位辜仲諒口中的「吳叔」，此次所獲頒的「中信獎章」至今超過半世紀僅8人獲頒。吳春臺不僅拿下中信集團逾50年來極少人獲得的「中信獎章」從中信集團榮退，在當天會場上，高齡80的他，更由辜仲諒親手攙扶走下講台，兩人之間深厚的情誼不言可喻。

中信金內部人士轉述，中國信託每年都會舉辦動員大會，來表彰對集團有功的員工，當天大會共有700位長官和同仁參與，這個獎章的頒發有高度代表性，「除了辜振甫先生、辜濓松先生之外，只有中信銀前董事長羅聯福等少數人獲頒」。中信內部人士也指出，辜仲諒當天親手將「中信獎章」授予吳春臺，「代表將榮耀與敬重獻給他永遠的人生導師，這位40年來低調輔佐辜家兩代的長者」。

不論是辜仲諒或是其父辜濓松，吳春臺都深受二人信賴。吳春臺在1985年10月，由辜濓松從美國延攬回台灣，所處理的第一件棘手的任務，就是前身為「大德昌石化」的「國喬石化」重整。當時辜濓松在政府及債權銀行商請下，臨危受命協助投入重整，吳春臺在進入國喬石化後，即著手降低SM（石化原料笨乙烯）產品成本並突破製程瓶頸，歷經數次減資和增資，隔年公司轉虧為盈，營業額逐月翻倍成長，他成功使國喬石化浴火重生，為他贏得「和信企業投資」第一個傑出經理人獎。

之後，吳春臺歷經中信集團各大領域，在他手中成功的重整案，除了國喬石化，還包括1986年親赴美國重整被投資公司「慧智」，堪稱「重整案高手」。尤其是慧智重整案當時他攜手合作的對象，就是時任慧智董事長的台積電創辦人張忠謀，二人合作之後成功完成重整，更使營收大躍進市值成長數十倍。

吳春臺與辜仲諒之間的結緣，也由慧智開始。1986年辜仲諒大學畢業申請進入美國華頓商學院時，剛好吳也在美國處理慧智重整，辜濓松即因此特別借重吳春臺的能力與國外經驗，指派他為長子辜仲諒的老師，辜仲諒的碩士論文即以「慧智」為研究案例。

1988年國喬石化上市，市值由4億跳躍式成長到400億，當年40歲的吳春臺創下台灣史上「公司重整」成功的首例，也讓原本的「巨額呆債」投資體變成公司金雞母，亦為中信集團未來成長奠下重要基礎。此外，由於對吳春臺的信任，20年前辜濓松次子辜仲瑩（目前凱基金控大股東）要入主開發金控（凱基金控前身）時，辜濓松即特別派吳春臺前去協助。