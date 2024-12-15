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台新揪聚全台愛心一起為愛起舞 3千萬捐助167個團體

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
第15屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，今日舉辦捐贈典禮。台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋與獲獎團體合影。圖/台新提供
第15屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，今日舉辦捐贈典禮。台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋與獲獎團體合影。圖/台新提供

台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心聯合舉辦的第15屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，今日舉辦捐贈典禮。

台新表示，此次典禮基隆市市長謝國樑、台東縣縣長饒慶鈴以影片祝賀，基隆市政府副市長邱佩琳、社會處處長楊玉欣以及台東縣政府社會處處長陳淑蘭特別受邀出席，國際舞蹈家簡珮如則以活動代言人身分出席並接受感謝狀，另本屆共捐出3370萬，獲獎率達6成。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘指出，科技詐騙著實增加網路投票困難，台新發揮如台新戰神籃球隊為目標奮鬥的精神，陪伴社福勇往直前，同時攜手文化大學廣告系學生創意宣傳。

鄭家鐘表示，本屆計268家團體及個人參與，共167家團體獲公益基金及資源，發出3370萬，總得獎率近6成，其中社福領域（含王月蘭基金會及艋舺龍山寺）增發1745萬元，在原72個獎項外，增發83個獎項。

台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋認為，迄今透過台新平台已與多家社福結善，今年透過增額與指定捐助亟需。台灣生命之窗慈善協會理事長李怡潔則持續推動脊髓性肌肉萎縮症病友權益，今年幸獲龍山寺支持，將提供病友更多生活及醫療照顧。

第15屆活動邀請國際舞蹈家簡珮如用舞蹈結合公益，將愛散播全台各個角落，同時攜手中國文化大學廣告系產學小組「SOL」創意宣傳，藉由設計默契遊戲和投票挑戰，鼓勵年輕人關心社會弱勢。

台新 艋舺 龍山寺

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