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富邦金控打造綠色典範 Run For Green™領樹計畫提前達標

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦集團董事長蔡明忠今年第11度完賽臺北馬半程馬拉松，以行動力挺臺北馬，持續號召大家為健康與永續而跑。 富邦金控／提供
富邦集團董事長蔡明忠今年第11度完賽臺北馬半程馬拉松，以行動力挺臺北馬，持續號召大家為健康與永續而跑。 富邦金控／提供

2024臺北馬拉松15日於臺北市政府前市民廣場熱力開跑！富邦金控（2881）自2009年起贊助臺北馬拉松至今已長達16年，並自2021年起推動Run For Green™計畫，積極共促賽事綠色轉型。富邦集團董事長蔡明忠今年第11度參賽臺北馬，以行動力挺臺北馬，持續號召大家為健康與永續而跑！

富邦金控董事長蔡明興表示，今年臺北馬拉松升格為世界田徑總會（WA）「金標籤」賽事，是目前臺灣唯一獲得金標認證的市區路線賽事，富邦金控很榮幸可以連續第16年成為臺北馬拉松長期支持夥伴，參與臺北馬拉松的每一個榮耀時刻。另外，富邦金控今年也延續提撥贊助金作為獎勵金，希望鼓勵更多臺灣選手參賽、突破台灣馬拉松賽事紀錄。

富邦金控率國內企業之先，創新結合運動與永續，自2021年起推動Run For Green™倡議計畫，結合臺北馬拉松等四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑滿40公里，就會獲得一棵富邦種下的樹，計畫推出至今已與全臺8縣市、12個區域合作植樹，並邀請縣市首長及植樹團體共同響應。

今年富邦金控進一步推出全台最大馬拉松「富邦全民線上跑」，民眾只要透過穿戴式裝置或跑步紀錄APP綁定上傳跑步資料，就能參與Run For Green ™領樹計畫，讓日常生活中的跑步也能累積響應植樹。在15日臺北馬賽後，富邦Run For Green ™倡議計畫參與跑者累積29.3萬人次，總計領樹超過10萬棵樹，提前達成計畫目標！

富邦集團董事長蔡明忠今年第11度參加臺北馬半馬賽事，他表示，這是下一個十年的新開始，期許自己繼續與臺北馬拉松並肩向前，為健康與永續而跑！富邦並將持續攜手各界合作夥伴，推動健康生活與永續理念，具體落實企業支持運動的決心，讓每一步都更有意義。

富邦也持續發揮企業影響力，積極攜手馬拉松賽事綠色轉型。2021年臺北馬拉松獲得英國標準協會（BSI）ISO 14067碳足跡盤查認證，創全球馬拉松首例，目前已採行線上報名、電子化完賽證明，並提供環保賽衣、無淋膜可再生紙杯、重複使用廣告帆布等措施，2023年更首度全面採用可回收式晶片，並採用海洋廢棄物回收再生成獎盃，平均每人碳排量較前一年度大幅減少18.16%，穩步朝綠色賽事典範邁進。

今年富邦金控首度邀請富邦悍將選手范國宸、江少慶、葉子霆、富邦悍將啦啦隊成員卡洛琳、栗子，在全、半馬終點處為完賽跑者掛上獎牌，與跑者們共享榮耀！更於臺北馬拉松現場延續推出備受歡迎的「Run For Green™」主題區，除了提供活力十足的3D完賽拍照牆讓跑者留下精彩合影，也貼心為跑者設立太陽能手機充電座，提供免費充電服務，為跑者補充「能量」同時，也讓民眾認識綠電。

展望未來，富邦金控將持續支持台灣體育、實踐綠色作為，並發揮企業影響力，持續為臺灣打造永續未來。

富邦金控 馬拉松

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