股債投資兩樣情 國銀10月連四賣台股吐光上半年加碼、回補債券1636億

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，其中本國銀行對股債投資兩樣情，國銀雖然結束債券的「連二賣」，反手進場大舉加碼以美債為主的債券部位共1636億，但對台股則是不改方向的「連四賣」，而且10月經此一賣，國銀上半年的淨加碼全部「吐回」。

據了解，10月促使國銀「股債不同調」有二大因素，一是美債價格在10月大跌，國銀逢低進場撿便宜重新建立新部位爭取更多利息收入，二是還剩二個月就年底有資本適足率美化的需求，再加上美國大選變數影響國銀對台股信心，因此繼續賣股。

國銀在9月對債券「連二賣」和台股「連三賣」，和四大原因有關，包括儘早落袋為安、美化第3季季報的企圖心，對股債後市趨觀望保守、調節風險性資產和提高資本適足率；統計顯示，儘管國銀9月出脫股債的力道還不及8月，但規模也超過千億元。

金管會統計，全體國銀在10月債券投資成本為9兆3110億，帳面價值為9兆1662億，這也是銀行業歷經8、9月連續二個月大舉賣出以海外債為主的部位實現資本利得之後，再度大手筆回補債券。10月單月共加碼1636億，但未實現損失則隨著10月大舉加碼，反而10月的未實現損失從9月的1092億，增至1448億。由於10月國銀反手再度進場加碼以美債為主的債券部位，因此，今年以來的淨加碼水位已從9月最低點4119億，回升至5755億元。

相較於國銀10月對債券反賣為買，但對台股仍一路賣出。金管會統計顯示，若以成本價值計算，國銀截至10月底的台股投資成本為4602億，較9月底的4690億，再度減碼約88億元，從今年7月至10月已是「連四賣」。國銀原本今年以來直至6月的台股淨加碼1185億部位，但從7月開始連續四個月分別減碼546億、403億、152億，10月再淨賣股88億，連續4個月減碼台股共1189億，已使今年上半年淨加碼的1185億，全部吐光，還變成「淨減碼」。