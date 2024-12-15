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台股成提款機 壽險業10月大賣台股353億、反手加碼海外股債逾800億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股成提款機，壽險業10月大賣台353億，反手加碼海外股債逾800億元。圖/本報資料照片
台股成提款機，壽險業10月大賣台353億，反手加碼海外股債逾800億元。圖/本報資料照片

金管會對於金融三業投資股債的最新統計出爐。壽險業在9月小幅加碼台股19億之後，10月卻反手大賣台股353億，估計和落袋為安、美化獲利數字，以及保單流失效應仍在需要補給現金流有關。倘若加計本國銀行10月減碼台股88億元，合計銀行、壽險二大金融業別10月共大賣台股441億元，獨留證券業撐場加碼台股59億元，顯見金融三業看待台股後市看法分歧。

10月新台幣匯率貶值，也讓壽險業更大手筆布局海外投資。相較於大賣台股，反而壽險業者在10月回補海外股票力道積極。金管會統計顯示，壽險的國外股票部位增加192億，倘若以S&P500指數在9月下跌0.99%來設算，全體壽險業者在反賣為買海外股票240億元。

業界人士指出，相較於9月新台幣匯率大幅升值折損壽險業者加碼海外債券力道，10月新台幣匯率貶值1.2%，也讓壽險業大有財務投資施展空間，再加上美債10月價格大跌，更使壽險業放大力道加碼。

若依金管會統計數據計算，壽險業對海外債券在10月大舉進場加碼約563億，遠超過9月的3億；上述的數據主要依據壽險業者的債券部位，有88%是海外債、另外美債價格在10月平均約下跌4.54%，且壽險業者平均已把約9成的部位放在AC（按攤銷後成本衡量的金融資產），非AC比重僅有10%等前提來計算。

值得注意的是，比起9月壽險業者加碼債券ETF（指數型股票基金）約440億，壽險業在10月再度反手賣出。10月國內債券ETF規模為1兆6826億，比起9月的1兆6983億規模，淨減碼157億，估計亦和台幣資金需求有關，占整體資金運用比重也再降至5.1%。

壽險業者在10月還對台債反賣為買。壽險業者連續在8、9分別賣出台債636億、223億之後，10月回頭加碼台債約278億，相關數據主要依據國內外部位有12%是台債，10年期以上台灣公債價格在10月下跌0.52%，因此使壽險業者更有誘因逢低進場再加碼。

台幣匯率 台股 壽險業

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