建商資金恐更緊俏 銀行業將全面追查租賃公司的建商融資

為了避免「監管套利」打擊政府的房市管制政策，銀行公會在金管會指示之下，已在本月2日全面發函給本國銀行業者，為防範過多的信用資源流向不動產市場，將要求銀行全面追查放款給租賃公司的資金，是否被移轉作為建商融資，建商銀根恐再被緊縮。

所謂的「監管套利」，意指中央銀行的房市管制政策要求銀行貸款給建商土融成數，最多不能超過5成，其中有1成還得保留動工時才能撥款，以及銀行法第72條之2對不動產授信的規定，和金管會、央行均要求銀行進行其他不動產放款總量管制等各種監管措施，但租賃或融資公司卻因為不受金管會、央行監管，因此貸放給建商資金完全不受限，還以8%、9%，甚至10%以上的利率貸給建商，獲取暴利，被金融業者稱之為「監管套利」。

在這份12月2日的函文當中，還有另一個對聯合徵信中心揭露資訊的要求，金融業者認為除了使建商的借款現形之外，中小企業戶也會受到影響。

銀行主管指出，銀行公會已發文聯徵中心，強化租賃公司報送關於「融資租賃交易」授信資料的正確性和即時性，不要延遲以免銀行評估案件時會有落差；對於有機器設備租賃的中小企業影響面，主管指出，倘若銀行看到聯徵中心的資料，很有可能把這些承租的機器設備計入中小企業資產負債表的「負債面」，也會影響銀行的徵信結果，但主管指出，這種作法較能真實反映借款人的負債狀況。

據了解，其實在銀行公會12月2日發函之前，金管會已在上月21日發文銀行公會，2日則是正式對全體銀行下達指令。知情人士也透露，金管會對BNPL（先買後付）的關注，已把範圍延伸到「非屬融資租賃公司」的層面，亦即要求銀行，連同不是融資租賃背景的業者，只要有辦理BNPL業務，提供自然人消費這類放款者，全部都要納管，並且依照銀行公會所訂定的「授信實務守則」來要求借款人，即使是向銀行聲稱沒有從事BNPL的，也必須簽下切結書。

銀行公會先前已訂定「授信實務守則」，2日的發函亦已要求明訂在各銀行的授信規定中，主要內容包括了租賃公司若有提供BNPL的業務或是中古車融資，銀行的授信SOP作業必須做到四大重點包括：1、檢視相關放款規模大小；2、必須進一步檢視特定客群的放款集中度；3、得簽署「切結書」切結對中古車融資或是BNPL已經有建立風控機制，或內部已訂有「消費者保護規定」，才能取得銀行的放款；4、銀行必須要在聯徵中心的資料上面註記。